Бязь колется, поплин садится, сатин скользит: умные хозяйки перешли на другое постельное белье — не надо гладить и служит 10 лет

Водителей предупредили: с 1 июля вступают в силу новые правила — проверьте, не пора ли менять права

Тест на внимательность, который проваливают 9 из 10: найдите лишнюю цифру за 5 секунд

Пересмотрела всего «Шрэка» и нашла 3 отсылки на культовое кино: одна из них – на «Властелина колец» (спорим, вы упустили?)

Власти СССР запретили Раневской сняться в этом культовом кино – актриса не простила до самой смерти: «Лучше кожу с ж**ы продавать»

«Между первой и второй» — тест небольшой: угадайте 6 советских фильмов по кадрам с посиделками за столом

У природы нет плохой погоды, зато плохой результат в тесте бывает: вспомните 5 фильмов СССР по кадру на свежем воздухе

5 шикарных сериалов вернутся в июле с новыми сезонами – готовьтесь к бессонным ночам: от sci-fi до «Ходячих мертвецов»

В «Доме дракона» наконец появился интриган не хуже Мизинца – а вы и не поняли: гениальную подставу Лариса заметили единицы

Этой сказке СССР уже 60 лет, а от нее в восторге даже японцы: «Очень рад, что есть Баба-яга»