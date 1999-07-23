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Рейнджер из атомной зоны Рейнджер из атомной зоны
Киноафиша Фильмы Рейнджер из атомной зоны
Reyndzher iz atomnoy zony

Рейнджер из атомной зоны, 1999

1999 / Россия / Беларусь
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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О фильме

За долгие годы службы на атомной подводной лодке капитан 2-го ранга по кличке Барсук привык к жаркому дыханию ядерной энергии за спиной. Поэтому после возвращения в родную Беларусь он взялся за охрану не обозначенной на картах границы: зоны радиоактивного отчуждения.

Безнаказанно орудующие на ее территории шайки торговцев брошенной техникой, радиоактивным лесом и наркотиками позвали отчаянного воина «рейнджером из атомной зоны». Защищая закон на этой несчастной, отданной на разграбление земле, Барсук и его напарник, капитан милиции, вступают в неравную схватку с бандитами.

4.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1999
Премьера в мире 23 июля 1999
Возраст 12+
Режиссер
Вячеслав Никифоров
В ролях
Алексей Кравченко
Алексей Кравченко
Сергей Маховиков
Сергей Маховиков
Владимир Самойлов
Татьяна Черкасова
Татьяна Черкасова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Рейнджер из атомной зоны 1 постер
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