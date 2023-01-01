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Госфорд-Парк Госфорд-Парк
Киноафиша Фильмы Госфорд-Парк Госфорд-Парк, 2001: актеры и роли
Gosford Park Госфорд-Парк 2001 / Великобритания / США / Италия
8.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Госфорд-Парк, 2001: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Олтмен Роберт Олтмен Robert Altman
В ролях
Мэгги Смит Мэгги Смит Maggie Smith Майкл Гэмбон Майкл Гэмбон Michael Gambon Кристин Скотт Томас Кристин Скотт Томас Kristin Scott Thomas Чарльз Дэнс Чарльз Дэнс Charles Dance Джералдин Сомервиль Том Холландер Том Холландер Tom Hollander Наташа Уайтман Джереми Нортэм Джереми Нортэм Jeremy Northam Джеймс Уилби Джеймс Уилби James Wilby Клоди Блэкли Лоуренс Фокс Laurence Fox Трент Форд Trent Ford Райан Филипп Райан Филипп Ryan Phillippe Стивен Фрай Стивен Фрай Stephen Fry Рон Уэбстер Ron Webster Келли Макдоналд Келли Макдоналд Kelly Macdonald Клайв Оуэн Клайв Оуэн Clive Owen Хелен Миррен Хелен Миррен Helen Mirren Айлин Эткинс Айлин Эткинс Eileen Atkins Эмили Уотсон Эмили Уотсон Emily Watson Алан Бэйтс Джереми Свифт Джереми Свифт Jeremy Swift Софи Томпсон Sophie Thompson Мег Уинн Оуэн Эдриэн Скарборо Фрэнсис Лоу Эмма Бакли Emma Buckley Ричард Гэмбл Richard Gamble Джордж Шерман George Sherman Ричард Э. Грант Ричард Э. Грант Richard E. Grant Боб Бэлабан Боб Бэлабан Bob Balaban Камилла Разерфорд Камилла Разерфорд Camilla Rutherford Дерек Джекоби Дерек Джекоби Derek Jacobi
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