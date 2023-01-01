Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "До рассвета"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Госфорд-Парк
Госфорд-Парк, 2001: актеры и роли
Gosford Park
Госфорд-Парк
2001 / Великобритания / США / Италия
8.0
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Госфорд-Парк, 2001: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Олтмен
Robert Altman
В ролях
Мэгги Смит
Maggie Smith
Майкл Гэмбон
Michael Gambon
Кристин Скотт Томас
Kristin Scott Thomas
Чарльз Дэнс
Charles Dance
Джералдин Сомервиль
Том Холландер
Tom Hollander
Наташа Уайтман
Джереми Нортэм
Jeremy Northam
Джеймс Уилби
James Wilby
Клоди Блэкли
Лоуренс Фокс
Laurence Fox
Трент Форд
Trent Ford
Райан Филипп
Ryan Phillippe
Стивен Фрай
Stephen Fry
Рон Уэбстер
Ron Webster
Келли Макдоналд
Kelly Macdonald
Клайв Оуэн
Clive Owen
Хелен Миррен
Helen Mirren
Айлин Эткинс
Eileen Atkins
Эмили Уотсон
Emily Watson
Алан Бэйтс
Джереми Свифт
Jeremy Swift
Софи Томпсон
Sophie Thompson
Мег Уинн Оуэн
Эдриэн Скарборо
Фрэнсис Лоу
Эмма Бакли
Emma Buckley
Ричард Гэмбл
Richard Gamble
Джордж Шерман
George Sherman
Ричард Э. Грант
Richard E. Grant
Боб Бэлабан
Bob Balaban
Камилла Разерфорд
Camilla Rutherford
Дерек Джекоби
Derek Jacobi
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Отзывы
2023, Россия, комедия
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Хитровка. Знак четырёх
Отзывы
2023, Россия, детектив, комедия
Трио в перьях 2
Отзывы
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Мегалодон
Отзывы
2023, Доминиканская Республика, триллер
Кунг-фу жеребец
Рецензия
Отзывы
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Беглец
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»