Киноафиша Фильмы Госфорд-Парк Награды и номинации фильма Госфорд-Парк

Награды и номинации фильма Госфорд-Парк 2001

Оскар 2002 Оскар 2002
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2002 Золотой глобус 2002
Лучший режиссёр
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
 Лучшая актриса второго плана
Номинант
 Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Alexander Korda Award for Best British Film
Победитель
Alexander Korda Award for Best British Film
Победитель
Best Make Up/Hair
Номинант
 Best Make Up/Hair
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 David Lean Award for Direction
Номинант
 Carl Foreman Award for the Most Promising Newcomer
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002 Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Победитель
