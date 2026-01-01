Оповещения от Киноафиши
Госфорд-Парк
Награды и номинации фильма Госфорд-Парк
Награды и номинации фильма Госфорд-Парк 2001
Оскар 2002
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучший режиссёр
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Alexander Korda Award for Best British Film
Победитель
Alexander Korda Award for Best British Film
Победитель
Best Make Up/Hair
Номинант
Best Make Up/Hair
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
Carl Foreman Award for the Most Promising Newcomer
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Победитель
