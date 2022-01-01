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Джеймс Уилби

James Wilby
Джеймс Уилби
Джеймс Уилби James Wilby
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Дата рождения
20 февраля 1958
Возраст
64 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Биография Джеймса Уилби

Родился 20 февраля 1958 года. Янгон, Мьянма.

Фильмография Джеймса Уилби
Дыши ради нас
Дыши ради нас
драма 2017, Великобритания
7.0
Вам звонит Градива
Вам звонит Градива
драма 2006, Франция / Бельгия
4.0
Любимчик
Любимчик
мюзикл, драма 2004, США / Великобритания
4.0
Госфорд-Парк
Госфорд-Парк
комедия, драма, мистика, криминал 2001, Великобритания / США / Италия
8.0
Пригоршня праха
Пригоршня праха
драма, мелодрама 1988, Великобритания
6.0
Морис
Морис
драма, мелодрама 1987, Великобритания
7.0
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