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Джеймс Уилби
Джеймс Уилби
James Wilby
О персоне
Фильмография
Джеймс Уилби
James Wilby
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Дата рождения
20 февраля 1958
Возраст
64 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Биография Джеймса Уилби
Родился 20 февраля 1958 года. Янгон, Мьянма.
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Фильмография Джеймса Уилби
Дыши ради нас
драма
2017, Великобритания
7.0
Вам звонит Градива
драма
2006, Франция / Бельгия
4.0
Любимчик
мюзикл, драма
2004, США / Великобритания
4.0
Госфорд-Парк
комедия, драма, мистика, криминал
2001, Великобритания / США / Италия
8.0
Пригоршня праха
драма, мелодрама
1988, Великобритания
6.0
Морис
драма, мелодрама
1987, Великобритания
7.0
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