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Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
Киноафиша Фильмы Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины, 2003: актеры и роли
Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины 2003 / США
8.8 Оцените
265 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины, 2003: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гор Вербински Гор Вербински Gore Verbinski
В ролях
Джонни Депп Джонни Депп Johnny Depp Джеффри Раш Джеффри Раш Geoffrey Rush Орландо Блум Орландо Блум Orlando Bloom Кира Найтли Кира Найтли Keira Knightley Джек Девенпорт Джек Девенпорт Jack Davenport Джонатан Прайс Джонатан Прайс Jonathan Pryce Ли Эренберг Макензи Крук Макензи Крук Mackenzie Crook Дэмиэн О' Хэр Жиль Нью Энгус Барнетт Angus Barnett Дэвид Бэйли Дэвид Бэйли David Bailie Майкл Берри-мл. Кевин МакНэлли Кевин МакНэлли Kevin McNally Дэвид Шофилд David Schofield Зои Салдана Зои Салдана Zoe Saldana Ней Адамсон Ралф П. Мартин Пола Дж. Ньюман Paula J. Newman Пол Кит Майкл Шон Тиг Тревор Годдард Trevor Goddard Лорен Мэхер Брай Купер Brye Cooper Кристофер Адамсон Christopher Adamson Мартин Клебба Мартин Клебба Martin Klebba
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