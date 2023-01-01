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Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины, 2003: актеры и роли
Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
2003 / США
Трейлер
8.8
Оцените
265
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
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Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины, 2003: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гор Вербински
Gore Verbinski
В ролях
Джонни Депп
Johnny Depp
Джеффри Раш
Geoffrey Rush
Орландо Блум
Orlando Bloom
Кира Найтли
Keira Knightley
Джек Девенпорт
Jack Davenport
Джонатан Прайс
Jonathan Pryce
Ли Эренберг
Макензи Крук
Mackenzie Crook
Дэмиэн О'
Хэр
Жиль Нью
Энгус Барнетт
Angus Barnett
Дэвид Бэйли
David Bailie
Майкл Берри-мл.
Кевин МакНэлли
Kevin McNally
Дэвид Шофилд
David Schofield
Зои Салдана
Zoe Saldana
Ней Адамсон
Ралф П. Мартин
Пола Дж. Ньюман
Paula J. Newman
Пол Кит
Майкл Шон Тиг
Тревор Годдард
Trevor Goddard
Лорен Мэхер
Брай Купер
Brye Cooper
Кристофер Адамсон
Christopher Adamson
Мартин Клебба
Martin Klebba
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