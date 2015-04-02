После триумфального шествия «пиратов» на Западе я могу заявить с полной уверенностью, что над нами тоже развеется флаг Веселого Роджера. Пираты сошли к нам на берег так же эффектно, как это сделал герой Джонни Деппа пират Джек Воробей. Основанный на популярном диснейлендовском аттракционе, фильм поражает своей ненавязчивостью и в то же время завораживает. Конечно этот фильм коммерческий (а куда сегодня без денег), но я бы очень поспорила с теми, кто назовет это очередной слащавой американской…
Йо-хо-хо и бутылку рома мне, чёрт Вас всех подери! 2003 год подарил нам прекрасную картину, превратившуюся впоследствии в целую кинофраншизу. «Пираты карибского моря»... Каждый мальчишка и девчонка знают о том, кто такие пираты и что они делали на просторах Карибов. Известные и бесстрашные пираты, бороздившие моря в качестве грабителей не уважались разве что интеллигенцией, сидевшей на стуле и перебиравшей бумажки, считая это бравым делом. Мореплаватели, числившиеся на трудоустройстве короля, но имеющие собственное мнение, что и когда делать, с уважением относились к пиратам. Не тем уважением, когда это был почёт, нет, что Вы. Уважение, предусматривающее слухи, которые исходят от очевидцев. Уважение, в котором находятся не страх, а предосторожность.
Джек Воробей, ах, да, Капитан Джек Воробей (Джонни Депп) - харизматичный, обаятельный, хитроумный пират, прославившийся по всему миру. Капитан, чье владение было украдено другим капитаном, Гектором Барбоссой, 10 лет назад, жаждет одного - вернуть потерянный корабль. Пуля, подаренная Барбоссой, вовсе не способ облегчить страдания. Фраза «Вернуть отправителю» - отличный способ, чтобы описать желание Джека. Считавшийся некогда другом, Гектор поднимает бунт и моментально меняет свой статус с дружественного на враждебный. Что движет Джеком? Месть, гнев или же спокойствие и адекватность? Нет, ничего из ранее перечисленного. Бутылка рома - самый желанный напиток пиратов. И это не изменит ничего, даже заточение на необитаемом острове.
Капитан Джек Воробей, любящий выходить из опасных ситуаций не дракой, а словом, обожает острить, хитрить и лгать. Зритель, наблюдая за его действиями должен сам делать выводы: Плохо это - или хорошо. В своём роде, описанные выше действия - это не дурные привычки, а скорей особенности Джека, его фишки. Наблюдая за тем, как из смертельных ситуаций он выпутывается с юмором и азартом, понимаешь, что это по-настоящему удивительно. Прозванный хитрым человеком, он не зря носит это достижение. И именно достижение. Джек не стыдится тем, что взамен себя готов отдать трёх или четырёх человек на смерть. Это его фишка - и то, что он так поступает вовсе не хорошо или плохо. В этом нет каких-то достижений или же наоборот, покорности. Джек принимает свою натуру и даёт возможность принять её другим.
Соратники - люди, без которых невозможно представить ни одного пирата. А что может быть лучше, чем соратники, готовые на любые необдуманные решения? Правильно, ничего. Уилли Тернер и Элизабет Свонн - люди, некогда ненавидящие пиратов, а отныне ставшие теми, кто их зауважал. И уважение здесь - не пустой звук. Познавшие саму суть, поглумившиеся в самое основание их тематики, Уилли и Элизабет понимают, что пиратство - это не только разбой и грабежи, а в первую очередь человечность. Пара осознаёт и пытается донести это до остальных, что они в первую очередь люди. Но кому это нужно? Для интеллигенции в приоритете злодейские отчёты, а не действительные поступки.
Юмор – идеальная вещь, чтобы разбавлять мрачные картины легкостью и спокойствием. Конечно, «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной Жемчужины» - не тёмная картина и что более важно – она не претендует на это. Однако, преобладание темных тонов в этом фильме (и именно в этом) соответствуют ситуации, которая происходит в ленте. Герой Деппа, как уже отмечалось, веселится, несмотря на происходящие вокруг неприятности, связанные с его личностью. Но что это будет за капитан «Жемчучины», если не сострит в нужный момент? Джек Воробей, пытается, и без удивления, делает это. Юмор в картине – необходимая вещь, которая действительно веселит и разбавляет обстановку. Это не «петросянский юморок», от которого хочется плакать (из-за тупости, естественно). Воробей подкалывает своих недругов – и делает это с изюминкой.
Джонни Депп, снимаясь в роли Джека Воробья, обрёл свой уникальный стиль. Живя на съёмочной площадке, он отдал франшизе всего себя, чтобы показать миру, что Пираты Карибского моря - не пустой для него звук. Размышляя на тему того, кто смог бы ещё сыграть Воробья, кроме самого Деппа - понимаешь, что таких особо и нет. Джонни получал наслаждение от того, как он играет и как это делает. В мире много ролей, которые ассоциируются лишь с одним актёром и сказать, что роль Воробья для Деппа - это находка и неоценимый вклад в киноиндустрию - было бы правильно.
Вердикт. Джонни Депп – красавчик, а «Пираты Карибского моря» - лучший фильм, судя по рецензии, так? Наверное, так Вы и подумаете. Но нет. У фильма имеются мелкие недочёты, такие как недостаточность раскрытия определенных персонажей, но по общей сути – это мелочь, к которой особо не стоит присматриваться. «Проклятие Чёрной Жемчужины» положило начало великой серии, которая обрела сотню тысяч фанатов по всему свету.
- Смекаешь, цыпа?
Приятного просмотра!
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