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Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
Киноафиша Фильмы Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины Отзывы о фильме «Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины»
Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины 2003 / США
8.8 Оцените
266 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Отзывы о фильме «Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

После триумфального шествия «пиратов» на Западе я могу заявить с полной уверенностью, что над нами тоже развеется флаг Веселого Роджера. Пираты сошли к нам на берег так же эффектно, как это сделал герой Джонни Деппа пират Джек Воробей. Основанный на популярном диснейлендовском аттракционе, фильм поражает своей ненавязчивостью и в то же время завораживает. Конечно этот фильм коммерческий (а куда сегодня без денег), но я бы очень поспорила с теми, кто назовет это очередной слащавой американской…

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July prinsses 2 апреля 2015, 12:51
суперский фильм!!!!!✊ так что кто ЕЩЁ не посмотрел...зря!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mike123 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрев новую часть Пиратов Карибского моря 4, я был приятно удивлен. Не люблю такие фильмы, но этот..супер! В фильме было много интересных и даже смешных моментов. В особенности, смешными мне показались два момента – первый, когда Джек отправился искать самозванца, выдающего себя за него и второй, когда Барсосса и Воробей думали, как вернуть уменьшенную Черной бородой «Черную жемчужину». Очень удивил меня момент, как Анджелика и Джек признаются друг другу в любви. То, что Джек признается в любви – само по себе странно. Я надеюсь, что будет продолжение фильма.:)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
При просмотре «Пиратов Карибского моря: На странных берегах» я была немного разочарована. Я ждала немного большего. Но, и так фильм понравился. В принципе, интересный сценарий. Джонни Депп, как всегда, хорошо сыграл свою роль. Но все-таки чего-то в фильме не достает… Не знаю… Может, шуток? Но я не думаю, что кто-нибудь разочаруется при просмотре фильма. Надеюсь, что будет продолжение.^^
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
makkoy 2 апреля 2015, 12:51
Меня фильм «Пираты Карибского моря 4» совсем не восхитил. Все было слишком предсказуемо, спокойно. Понравились, может быть, только шутки Джека и русалки. Больше ничего. Черная Борода, вообще, какой-то дохлый злодей. Как привидение ходит. Совсем не интересно. Был бы хотя бы чуть поживее, какие-нибудь подлянки устроил. Вообще, не похоже на все предыдущие части. Мне даже показалось, что у сценариста меланхолия. Почему, Джек признается кому-то в любви?! Это же просто невозможно! Если судить по десяти балльной шкале, то дам оценку пять. Не больше.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тимур Сахапов 12 мая 2017, 17:06
Оценка
Пираты Карибского моря. Проклятие Черной жемчужины: Возвращение любимой
Йо-хо-хо и бутылку рома мне, чёрт Вас всех подери! 2003 год подарил нам прекрасную картину, превратившуюся впоследствии в целую кинофраншизу. «Пираты карибского моря»... Каждый мальчишка и девчонка знают о том, кто такие пираты и что они делали на просторах Карибов. Известные и бесстрашные пираты, бороздившие моря в качестве грабителей не уважались разве что интеллигенцией, сидевшей на стуле и перебиравшей бумажки, считая это бравым делом. Мореплаватели, числившиеся на трудоустройстве короля, но имеющие собственное мнение, что и когда делать, с уважением относились к пиратам. Не тем уважением, когда это был почёт, нет, что Вы. Уважение, предусматривающее слухи, которые исходят от очевидцев. Уважение, в котором находятся не страх, а предосторожность.

Джек Воробей, ах, да, Капитан Джек Воробей (Джонни Депп) - харизматичный, обаятельный, хитроумный пират, прославившийся по всему миру. Капитан, чье владение было украдено другим капитаном, Гектором Барбоссой, 10 лет назад, жаждет одного - вернуть потерянный корабль. Пуля, подаренная Барбоссой, вовсе не способ облегчить страдания. Фраза «Вернуть отправителю» - отличный способ, чтобы описать желание Джека. Считавшийся некогда другом, Гектор поднимает бунт и моментально меняет свой статус с дружественного на враждебный. Что движет Джеком? Месть, гнев или же спокойствие и адекватность? Нет, ничего из ранее перечисленного. Бутылка рома - самый желанный напиток пиратов. И это не изменит ничего, даже заточение на необитаемом острове.

Капитан Джек Воробей, любящий выходить из опасных ситуаций не дракой, а словом, обожает острить, хитрить и лгать. Зритель, наблюдая за его действиями должен сам делать выводы: Плохо это - или хорошо. В своём роде, описанные выше действия - это не дурные привычки, а скорей особенности Джека, его фишки. Наблюдая за тем, как из смертельных ситуаций он выпутывается с юмором и азартом, понимаешь, что это по-настоящему удивительно. Прозванный хитрым человеком, он не зря носит это достижение. И именно достижение. Джек не стыдится тем, что взамен себя готов отдать трёх или четырёх человек на смерть. Это его фишка - и то, что он так поступает вовсе не хорошо или плохо. В этом нет каких-то достижений или же наоборот, покорности. Джек принимает свою натуру и даёт возможность принять её другим.

Соратники - люди, без которых невозможно представить ни одного пирата. А что может быть лучше, чем соратники, готовые на любые необдуманные решения? Правильно, ничего. Уилли Тернер и Элизабет Свонн - люди, некогда ненавидящие пиратов, а отныне ставшие теми, кто их зауважал. И уважение здесь - не пустой звук. Познавшие саму суть, поглумившиеся в самое основание их тематики, Уилли и Элизабет понимают, что пиратство - это не только разбой и грабежи, а в первую очередь человечность. Пара осознаёт и пытается донести это до остальных, что они в первую очередь люди. Но кому это нужно? Для интеллигенции в приоритете злодейские отчёты, а не действительные поступки.

Юмор – идеальная вещь, чтобы разбавлять мрачные картины легкостью и спокойствием. Конечно, «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной Жемчужины» - не тёмная картина и что более важно – она не претендует на это. Однако, преобладание темных тонов в этом фильме (и именно в этом) соответствуют ситуации, которая происходит в ленте. Герой Деппа, как уже отмечалось, веселится, несмотря на происходящие вокруг неприятности, связанные с его личностью. Но что это будет за капитан «Жемчучины», если не сострит в нужный момент? Джек Воробей, пытается, и без удивления, делает это. Юмор в картине – необходимая вещь, которая действительно веселит и разбавляет обстановку. Это не «петросянский юморок», от которого хочется плакать (из-за тупости, естественно). Воробей подкалывает своих недругов – и делает это с изюминкой.

Джонни Депп, снимаясь в роли Джека Воробья, обрёл свой уникальный стиль. Живя на съёмочной площадке, он отдал франшизе всего себя, чтобы показать миру, что Пираты Карибского моря - не пустой для него звук. Размышляя на тему того, кто смог бы ещё сыграть Воробья, кроме самого Деппа - понимаешь, что таких особо и нет. Джонни получал наслаждение от того, как он играет и как это делает. В мире много ролей, которые ассоциируются лишь с одним актёром и сказать, что роль Воробья для Деппа - это находка и неоценимый вклад в киноиндустрию - было бы правильно.

Вердикт. Джонни Депп – красавчик, а «Пираты Карибского моря» - лучший фильм, судя по рецензии, так? Наверное, так Вы и подумаете. Но нет. У фильма имеются мелкие недочёты, такие как недостаточность раскрытия определенных персонажей, но по общей сути – это мелочь, к которой особо не стоит присматриваться. «Проклятие Чёрной Жемчужины» положило начало великой серии, которая обрела сотню тысяч фанатов по всему свету.

- Смекаешь, цыпа?

Приятного просмотра!
12 мая 2017, 17:06 Ответить
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