Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
Киноафиша Фильмы Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины Кадры из фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины»
Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины 2003 / США
8.9 Оцените
244 голоса Рейтинг IMDb: 8.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Кадры из фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины»

Вся информация о фильме
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины (2003) - фото 1 Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины (2003) - фото 2 Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины (2003) - фото 3
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины (2003) - фото 4 Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины (2003) - фото 5 Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины (2003) - фото 6 Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины (2003) - фото 7 Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины (2003) - фото 8 Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины (2003) - фото 9
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Финальный аккорд
Финальный аккорд
2021, Великобритания, криминал, музыка, мелодрама
Держать удар
Держать удар
2018, США, драма, спорт, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Related video
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Приложение киноафиши