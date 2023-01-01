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Земное Ядро: Бросок в Преисподнюю Земное Ядро: Бросок в Преисподнюю
Киноафиша Фильмы Земное Ядро: Бросок в Преисподнюю Земное Ядро: Бросок в Преисподнюю, 2003: актеры и роли
The Core Земное Ядро: Бросок в Преисподнюю 2003 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Земное Ядро: Бросок в Преисподнюю, 2003: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Эмиел Jon Amiel
В ролях
Хилари Суонк Хилари Суонк Hilary Swank Аарон Экхарт Аарон Экхарт Aaron Eckhart Брюс Гринвуд Брюс Гринвуд Bruce Greenwood Делрой Линдо Делрой Линдо Delroy Lindo Ди Джей Куоллс Ди Джей Куоллс DJ Qualls Стэнли Туччи Стэнли Туччи Stanley Tucci
Переводчик
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