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Бренда Фрикер
Бренда Фрикер
Brenda Fricker
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Бренда Фрикер
Brenda Fricker
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Дата рождения
17 февраля 1945
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Биография Бренда Фрикер
Родилась 17 февраля, 1945 года. Дублин, Ирландия
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Фильмография Бренда Фрикер
Замыкая круг
драма, мелодрама
2007, Великобритания / Канада / США
7.0
…А в душе я танцую
драма
2004, Великобритания / Ирландия / Франция
7.0
Однажды в Ирландии
криминал, триллер, драма, биография
2003, США / Ирландия / Великобритания
6.0
Время убивать
драма, криминал, триллер
1996, США
8.0
Ангелы с небес
драма, спорт, семейный, комедия
1994, США
7.0
Моя левая нога
биография, драма
1989, Великобритания / Ирландия
7.0
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