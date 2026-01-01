Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Время убивать Награды и номинации фильма Время убивать

Награды и номинации фильма Время убивать 1996

Золотой глобус 1997 Золотой глобус 1997
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотая малина 1997 Золотая малина 1997
Худший сценарий фильма, собравшего более 100 млн. долларов
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1997 MTV Movie & TV Awards 1997
Best Breakthrough Performance
Победитель
Лучший злодей
Номинант
 Best Female Performance
Номинант
