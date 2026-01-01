Документальный фильм-портрет скандально известного маэстро, талантливого театрального режиссера, кумира вольнодумной интеллигенции начала девяностых годов прошлого века Романа Виктюка. На IV Открытом фестивале неигрового кино «Россия» эта работа Алексея Учителя получила первый приз за лучший полнометражный фильм. Сами авторы называют его киношоу, эротическим или экзистенциональным шоу. Блестяще отснятый материал показывает нам эпизоды из жизни Виктюка, снятые в Москве, Санкт-Петербурге, Анапе, Львове, Нью-Йорке. За ним интересно наблюдать во время репетиций: со свойственной ему экспрессией Роман Григорьевич ревет, рычит, одним словом – живет театром. Сцены из самых ярких и вызывающих спектаклей никого не оставят равнодушным. О режиссере говорят открытые им когда-то молодые актеры, ставшие теперь звездами. Сам Виктюк рассказывает о своем детстве. Не упустите возможность ближе познакомиться с неординарной личностью, ироничным, искренним человеком.