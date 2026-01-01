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Постер фильма Баттерфляй
5.8
Киноафиша Фильмы Баттерфляй
5.8

Баттерфляй

, 1993
Баттерфляй
Россия / драма / 18+
Постер фильма Баттерфляй
5.8

О фильме

Документальный фильм-портрет скандально известного маэстро, талантливого театрального режиссера, кумира вольнодумной интеллигенции начала девяностых годов прошлого века Романа Виктюка. На IV Открытом фестивале неигрового кино «Россия» эта работа Алексея Учителя получила первый приз за лучший полнометражный фильм. Сами авторы называют его киношоу, эротическим или экзистенциональным шоу. Блестяще отснятый материал показывает нам эпизоды из жизни Виктюка, снятые в Москве, Санкт-Петербурге, Анапе, Львове, Нью-Йорке. За ним интересно наблюдать во время репетиций: со свойственной ему экспрессией Роман Григорьевич ревет, рычит, одним словом – живет театром. Сцены из самых ярких и вызывающих спектаклей никого не оставят равнодушным. О режиссере говорят открытые им когда-то молодые актеры, ставшие теперь звездами. Сам Виктюк рассказывает о своем детстве. Не упустите возможность ближе познакомиться с неординарной личностью, ироничным, искренним человеком.

В ролях

Сергей Виноградов
Сергей Виноградов
Self
Валентина Талызина
Валентина Талызина
Self
Ирина Метлицкая
Self
Роман Виктюк
Роман Виктюк
Наталия Макарова
Наталия Макарова
Self
Эрик Курмангалиев
Self
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Self
Николай Добрынин
Николай Добрынин
Self
Владимир Зайцев
Владимир Зайцев
Self
Олег Исаев
Self
Леонид Лютвинский
Self
Режиссер Алексей Учитель
Сценарист Авдотья Смирнова, Алексей Учитель
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 55 минут
Год выпуска 1993
Премьера в мире 1 января 1993
Производство Rok, Телевидение России
Другие названия
Batterflyay, Баттерфляй, Butterfly

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 

Отзывы о фильме

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