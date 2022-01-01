Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фильмы про Чечню
Киноафиша Подборки Фильмы про Чечню

Фильмы про Чечню

Все 13 Онлайн
По году
Сбросить
По году По рейтингу По названию
No comment
No comment
5.0
военный, драма
2014, Россия
Пленный
Пленный
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, военный
2008, Россия
Александра
Александра
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма
2007, Россия
Мужская работа
Мужская работа
6.0
драма
2007, Финляндия
Живой
Живой
7.0
драма, мистика, военный
2006, Россия
Прорыв
Прорыв
6.0
драма, военный
2005, Россия
Личный номер
Личный номер
Смотреть за 1 рубль
6.0
триллер, боевик
2004, Россия
Марш-бросок
Марш-бросок
5.0
боевик, драма, мелодрама
2003, Россия
Кавказская рулетка
Кавказская рулетка
Смотреть за 1 рубль
5.0
военный, драма
2002, Россия
Дом дураков
Дом дураков
8.0
драма
2002, Россия / Франция
Война
Война
Смотреть за 1 рубль
8.0
боевик, драма, военный
2002, Россия
Блокпост
Блокпост
7.0
мелодрама, драма, военный
1998, Россия
Кавказский пленник
Кавказский пленник
7.0
драма, военный
1996, Россия / Казахстан
Сбросить
Жанр
Все Военный Драма Мистика Триллер Боевик Мелодрама
Страна
Все Россия Финляндия Франция Казахстан
Год
Все 1990-1999 2000-2009 2010-2019

Ужасы военных действий невозможно передать словами. Но отраженные в кинематографе ощущения участников происходящего откликаются в сердцах зрителя.

Пять лучших фильмов про Чечню

Война в Чечне – одна из самых кровавых страниц в истории России. Длившееся более десяти лет, ожесточенное противостояние унесло десятки тысяч жизней. В 2009 году в республике наконец-то установился мир, но долгие, изматывающие битвы, грохот снарядов и криминальный беспредел, царящий на территории Чечни, навсегда останутся в памяти солдатов и местных жителей. Чеченские войны отобразились в целом ряде фильмов, художественно запечатлев трагические события с разных сторон.

«Чистилище», 1997

Александр Невзоров, создавая фильм, ставил перед собой цель шокировать зрителя правдой, не приукрашенной и не приуменьшенной, показать войну такой, какой она есть на самом деле. Художественные съемки здесь чередуются с документальными фрагментами. В основе сюжета – штурм корпуса больницы в Грозном, где находились российские солдаты с раненым полковником.

Им на подмогу отправляют танк, командир которого внезапно сталкивается с необходимостью делать сложный выбор: предать своих или погибнуть.

«Личный номер», 2004

Драматический боевик рассказывает о борьбе с экстремистской бандой, планирующей теракт. Майор Смолин, журналистка Стоун и спецслужбы вынуждены объединиться, чтобы предотвратить трагедию. Террористы вносят смуту в слаженный труд: они подбрасывают разведке видеозапись, на которой Смолин под воздействием психотропных веществ оговаривает себя и свою команду. Теперь главный герой находится на волоске от гибели, а его дочь попала в заложники.

Мужчина вынужден скрываться, сотрудничать с американскими службами и быстро принимать правильные решения.

«Грозовые ворота», 2006

Действие четырехсерийного фильма происходит в самых горячих точках сражений. Сюжет построен на основе романа «Рота уходит в небо». Александр Доронин, старший лейтенант, служит на границе с Кавказом. Командование поручает ему оборону перевала «Грозовые ворота», уверяя, что террористы не рискнут прорваться туда из-за рельефа. К строгому и принципиальному главному герою присоединяется майор Егоров, затем на перевал попадают два новобранца – Костя Ветров, едва вышедший из кругов высшего общего, и деревенский парень Коля Горшков. Их крохотный отряд, невзирая на слова руководства, попадает в жестокую осаду чеченских боевиков.

«Марш-бросок», 2003

Александр Буйда вырос в детском доме. Служба в армии для него – возможность следовать своим принципам и патриотическим взглядам. В военкомате он встречает Володю Федотова, который хотел поступать в институт, но попал под призыв. Подружившиеся ребята вскоре попадают в Чечню, где им предстоит пройти через ад боевых действий в самых горячих точках.

Главный герой узнает, что такое боль, смерть, предательство, любовь и надежда.

«Александра», 2007

Кинолента Александра Сокурова показывает чеченскую войну с другой стороны: не от лица сражающегося солдата, а с позиции обычного мирного жителя. Женщина в период затишья приезжает в чеченскую воинскую часть, чтоб отыскать своего внука, и узнает, что происходит в республике на самом деле. Александра не привыкла жаловаться, она смело преодолевает трудности на своем пути, чтобы встретиться с родным российским офицером, которого уже семь лет не видела. В городе она встречает чеченскую женщину, которая с полуслова понимает ее, и парнишку, который говорит, что война скоро продолжится. Фильм рассказывает о простых людях, которые ничего не могут изменить. Все, что им остается, – надеяться на мир и относиться друг к другу по-доброму.

Выбор редакции
Провокация и страстная любовь: 8 фильмов, похожих на «Пятьдесят оттенков серого»
Провокация и страстная любовь: 8 фильмов, похожих на «Пятьдесят оттенков серого»
Богатые тоже плачут: 6 биографических фильмов о самых состоятельных людях мира
Богатые тоже плачут: 6 биографических фильмов о самых состоятельных людях мира
Куриный бульон для души: 7 фильмов, гарантирующих хорошее настроение
Куриный бульон для души: 7 фильмов, гарантирующих хорошее настроение
Related video
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Приложение киноафиши