Ужасы военных действий невозможно передать словами. Но отраженные в кинематографе ощущения участников происходящего откликаются в сердцах зрителя.

Пять лучших фильмов про Чечню

Война в Чечне – одна из самых кровавых страниц в истории России. Длившееся более десяти лет, ожесточенное противостояние унесло десятки тысяч жизней. В 2009 году в республике наконец-то установился мир, но долгие, изматывающие битвы, грохот снарядов и криминальный беспредел, царящий на территории Чечни, навсегда останутся в памяти солдатов и местных жителей. Чеченские войны отобразились в целом ряде фильмов, художественно запечатлев трагические события с разных сторон.

«Чистилище», 1997

Александр Невзоров, создавая фильм, ставил перед собой цель шокировать зрителя правдой, не приукрашенной и не приуменьшенной, показать войну такой, какой она есть на самом деле. Художественные съемки здесь чередуются с документальными фрагментами. В основе сюжета – штурм корпуса больницы в Грозном, где находились российские солдаты с раненым полковником.

Им на подмогу отправляют танк, командир которого внезапно сталкивается с необходимостью делать сложный выбор: предать своих или погибнуть.

«Личный номер», 2004

Драматический боевик рассказывает о борьбе с экстремистской бандой, планирующей теракт. Майор Смолин, журналистка Стоун и спецслужбы вынуждены объединиться, чтобы предотвратить трагедию. Террористы вносят смуту в слаженный труд: они подбрасывают разведке видеозапись, на которой Смолин под воздействием психотропных веществ оговаривает себя и свою команду. Теперь главный герой находится на волоске от гибели, а его дочь попала в заложники.

Мужчина вынужден скрываться, сотрудничать с американскими службами и быстро принимать правильные решения.

«Грозовые ворота», 2006

Действие четырехсерийного фильма происходит в самых горячих точках сражений. Сюжет построен на основе романа «Рота уходит в небо». Александр Доронин, старший лейтенант, служит на границе с Кавказом. Командование поручает ему оборону перевала «Грозовые ворота», уверяя, что террористы не рискнут прорваться туда из-за рельефа. К строгому и принципиальному главному герою присоединяется майор Егоров, затем на перевал попадают два новобранца – Костя Ветров, едва вышедший из кругов высшего общего, и деревенский парень Коля Горшков. Их крохотный отряд, невзирая на слова руководства, попадает в жестокую осаду чеченских боевиков.

«Марш-бросок», 2003

Александр Буйда вырос в детском доме. Служба в армии для него – возможность следовать своим принципам и патриотическим взглядам. В военкомате он встречает Володю Федотова, который хотел поступать в институт, но попал под призыв. Подружившиеся ребята вскоре попадают в Чечню, где им предстоит пройти через ад боевых действий в самых горячих точках.

Главный герой узнает, что такое боль, смерть, предательство, любовь и надежда.

«Александра», 2007

Кинолента Александра Сокурова показывает чеченскую войну с другой стороны: не от лица сражающегося солдата, а с позиции обычного мирного жителя. Женщина в период затишья приезжает в чеченскую воинскую часть, чтоб отыскать своего внука, и узнает, что происходит в республике на самом деле. Александра не привыкла жаловаться, она смело преодолевает трудности на своем пути, чтобы встретиться с родным российским офицером, которого уже семь лет не видела. В городе она встречает чеченскую женщину, которая с полуслова понимает ее, и парнишку, который говорит, что война скоро продолжится. Фильм рассказывает о простых людях, которые ничего не могут изменить. Все, что им остается, – надеяться на мир и относиться друг к другу по-доброму.