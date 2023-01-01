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Скоро в прокате "Гипнотик"
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Незнакомка
Незнакомка, 2006: актеры и роли
Sconosciuta, La
Незнакомка
2006 / Италия
5.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Незнакомка, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джузеппе Торнаторе
Giuseppe Tornatore
В ролях
Ксения Раппопорт
Kseniya Rappoport
Микеле Плачидо
Michele Placido
Клаудия Джерини
Claudia Gerini
Пьерфранческо Фавино
Pierfrancesco Favino
Пьера Дельи Эспости
Piera Degli Esposti
Клара Доссена
Clara Dossena
Алессандро Абер
Alessandro Haber
Анджела Молина
Ángela Molina
Пино Калабрезе
Pino Calabrese
Никола Ди Пинто
Nicola Di Pinto
Маргерита Буй
Margherita Buy
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Переводчик
Рецензия
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2022, Канада / США, фантастика, семейный
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