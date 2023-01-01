Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Гипнотик" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Незнакомка Незнакомка
Киноафиша Фильмы Незнакомка Незнакомка, 2006: актеры и роли
Sconosciuta, La Незнакомка 2006 / Италия
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Незнакомка, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джузеппе Торнаторе Джузеппе Торнаторе Giuseppe Tornatore
В ролях
Ксения Раппопорт Ксения Раппопорт Kseniya Rappoport Микеле Плачидо Микеле Плачидо Michele Placido Клаудия Джерини Клаудия Джерини Claudia Gerini Пьерфранческо Фавино Пьерфранческо Фавино Pierfrancesco Favino Пьера Дельи Эспости Пьера Дельи Эспости Piera Degli Esposti Клара Доссена Clara Dossena Алессандро Абер Алессандро Абер Alessandro Haber Анджела Молина Ángela Molina Пино Калабрезе Pino Calabrese Никола Ди Пинто Nicola Di Pinto Маргерита Буй Маргерита Буй Margherita Buy
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
(Не)идеальные роботы
(Не)идеальные роботы
2023, США, комедия, мелодрама, фантастика
Больше, чем люди
Больше, чем люди
2023, США, фантастика, триллер
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
2022, Франция, приключения, комедия
Время расплаты
Время расплаты
2023, США, триллер
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Related video
Иностранную песню обожали в СССР: думали, она о военных, оказалось — о лампах
Будете смеяться до истерики: вот что ждали французы от советских «Трех мушкетеров»
Оброс и резко сдал: от красоты рыжего из «Кухни» не осталось и следа (фото)
Скромница из «Фабрики» крутила роман с женатым и планировала свадьбу: ни за что не поверите, о ком речь
Нерожденная американка стала матерью четверых: ее участь пробирает до мурашек
Из фигуристой красотки в тумбу: преображение на «Модном vs Народном» шокировало зрителей
Хориков из «Дома-2» теперь примерный семьянин: его окрутила далеко не красавица
«Урод»: в Сеть угодило редкое общее фото Юры Борисова с необычной женой
Мужчины обходят стороной: что стало с рыжей бестией из «Глухаря» (фото)
Самое удачное преображение на «Модном приговоре»: оценит каждый
Аллегрова и Овсиенко сходили с ума по одному мужчине: увидите его фото и будете в шоке
Даже на протезах Костомаров может вернуться на лед, правда, есть нюанс
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше