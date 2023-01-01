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Опасные связи
Опасные связи, 1988: актеры и роли
Dangerous Liaisons
Опасные связи
1988 / США / Великобритания
8.1
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Опасные связи, 1988: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Фрирз
Stephen Frears
В ролях
Гленн Клоуз
Glenn Close
Джон Малкович
John Malkovich
Мишель Пфайффер
Michelle Pfeiffer
Свузи Кёрц
Swoosie Kurtz
Киану Ривз
Keanu Reeves
Ума Турман
Uma Thurman
Джо Шеридан
Joe Sheridan
Питер Капальди
Peter Capaldi
Милдред Нэтвик
Mildred Natwick
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Переводчик
Рецензия
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