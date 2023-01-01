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Опасные связи Опасные связи
Киноафиша Фильмы Опасные связи Опасные связи, 1988: актеры и роли
Dangerous Liaisons Опасные связи 1988 / США / Великобритания
8.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Опасные связи, 1988: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Фрирз Стивен Фрирз Stephen Frears
В ролях
Гленн Клоуз Гленн Клоуз Glenn Close Джон Малкович Джон Малкович John Malkovich Мишель Пфайффер Мишель Пфайффер Michelle Pfeiffer Свузи Кёрц Свузи Кёрц Swoosie Kurtz Киану Ривз Киану Ривз Keanu Reeves Ума Турман Ума Турман Uma Thurman Джо Шеридан Joe Sheridan Питер Капальди Питер Капальди Peter Capaldi Милдред Нэтвик Mildred Natwick
Переводчик
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