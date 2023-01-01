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Скоро в прокате "Непосредственно Каха. Другой фильм"
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Свой человек
Свой человек, 1999: актеры и роли
The Insider
Свой человек
1999 / США
8.1
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Свой человек, 1999: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Манн
Michael Mann
В ролях
Аль Пачино
Al Pacino
Рассел Кроу
Russell Crowe
Кристофер Пламмер
Christopher Plummer
Роберт Харпер
Robert Harper
Стивен Тоболовски
Stephen Tobolowsky
Брюс МакГилл
Bruce McGill
Джина Гершон
Gina Gershon
Линда Харт
Lynda Hart
Уингз Хаузер
Wings Hauser
Майкл Гэмбон
Michael Gambon
Колм Фиор
Colm Feore
Линн Тигпен
Lynne Thigpen
Клифф Кертис
Cliff Curtis
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