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Киноафиша Фильмы Свой человек Свой человек, 1999: актеры и роли
The Insider Свой человек 1999 / США
8.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Свой человек, 1999: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Манн Майкл Манн Michael Mann
В ролях
Аль Пачино Аль Пачино Al Pacino Рассел Кроу Рассел Кроу Russell Crowe Кристофер Пламмер Кристофер Пламмер Christopher Plummer Роберт Харпер Robert Harper Стивен Тоболовски Стивен Тоболовски Stephen Tobolowsky Брюс МакГилл Брюс МакГилл Bruce McGill Джина Гершон Джина Гершон Gina Gershon Линда Харт Lynda Hart Уингз Хаузер Wings Hauser Майкл Гэмбон Майкл Гэмбон Michael Gambon Колм Фиор Колм Фиор Colm Feore Линн Тигпен Lynne Thigpen Клифф Кертис Клифф Кертис Cliff Curtis
Вызов
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