Киноафиша Фильмы Свой человек Награды и номинации фильма Свой человек

Награды и номинации фильма Свой человек 1999

Оскар 2000 Оскар 2000
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
Золотой глобус 2000 Золотой глобус 2000
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
 Лучшая музыка к фильму
Номинант
 Лучшая музыка к фильму
Номинант
 Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Лучшая мужская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000 Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
