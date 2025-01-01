Меню
Свой человек
Награды и номинации фильма Свой человек
Награды и номинации фильма Свой человек 1999
Оскар 2000
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Золотой глобус 2000
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Лучшая мужская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
