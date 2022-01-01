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Ледниковый период 3: Эра динозавров
Ледниковый период 3: Эра динозавров, 2009: актеры и роли
Ice Age: Dawn of the Dinosaurs
Ледниковый период 3: Эра динозавров
2009 / США
Трейлер
8.3
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201
голос
Рейтинг IMDb: 6.9
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Ледниковый период 3: Эра динозавров, 2009: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Карлос Салдана
Carlos Saldanha
В ролях
Рэй Романо
Ray Romano
Крис Уэдж
Chris Wedge
Дэнис Лири
Denis Leary
Куин Латифа
Queen Latifah
Шонн Уильям Скотт
Seann William Scott
Саймон Пегг
Simon Pegg
Джон Легуизамо
John Leguizamo
Джош Пек
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