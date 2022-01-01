Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ледниковый период 3: Эра динозавров Ледниковый период 3: Эра динозавров
Киноафиша Фильмы Ледниковый период 3: Эра динозавров Ледниковый период 3: Эра динозавров, 2009: актеры и роли
Ice Age: Dawn of the Dinosaurs Ледниковый период 3: Эра динозавров 2009 / США
8.3 Оцените
201 голос Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Ледниковый период 3: Эра динозавров, 2009: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Карлос Салдана Карлос Салдана Carlos Saldanha
В ролях
Рэй Романо Рэй Романо Ray Romano Крис Уэдж Крис Уэдж Chris Wedge Дэнис Лири Дэнис Лири Denis Leary Куин Латифа Куин Латифа Queen Latifah Шонн Уильям Скотт Шонн Уильям Скотт Seann William Scott Саймон Пегг Саймон Пегг Simon Pegg Джон Легуизамо Джон Легуизамо John Leguizamo Джош Пек Джош Пек Josh Peck Антон Комолов Антон Комолов Ольга Шелест Ольга Шелест Вадим Галыгин Вадим Галыгин
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Приложение киноафиши