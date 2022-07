1 Code Blue Джон Пауэлл, Pete Anthony, Hollywood Studio Symphony / Джон Пауэлл 1:44

2 Pregnant Джон Пауэлл, Pete Anthony, Hollywood Studio Symphony / Джон Пауэлл 1:56

3 Leaving the Herd Джон Пауэлл, Pete Anthony, Hollywood Studio Symphony / Джон Пауэлл 1:50

4 The Cavern Джон Пауэлл, Pete Anthony, Hollywood Studio Symphony / Джон Пауэлл 0:33

5 Magic Eggs Джон Пауэлл, Pete Anthony, Hollywood Studio Symphony / Джон Пауэлл 0:13

6 Egg Roll Джон Пауэлл, Pete Anthony, Hollywood Studio Symphony / Джон Пауэлл 2:08

7 The Cliff Джон Пауэлл, Pete Anthony, Hollywood Studio Symphony / Джон Пауэлл 0:19

8 Sid's Kids Джон Пауэлл, Pete Anthony, Hollywood Studio Symphony / Джон Пауэлл 1:36

9 Nest Джон Пауэлл, Pete Anthony, Hollywood Studio Symphony / Джон Пауэлл 1:22

10 Playground Джон Пауэлл, Pete Anthony, Hollywood Studio Symphony / Джон Пауэлл 1:34

11 Scrat Finds Furry Love Джон Пауэлл, Pete Anthony, Hollywood Studio Symphony / Джон Пауэлл 0:41

12 Momma Джон Пауэлл, Pete Anthony, Hollywood Studio Symphony / Джон Пауэлл 3:38

13 Entry To Lost World Джон Пауэлл, Pete Anthony, Hollywood Studio Symphony / Джон Пауэлл 1:36

14 Dinosaur Vista Джон Пауэлл, Pete Anthony, Hollywood Studio Symphony / Джон Пауэлл 0:34

15 Meet Buck Джон Пауэлл, Pete Anthony, Hollywood Studio Symphony / Джон Пауэлл 2:59

16 Flower of Death Джон Пауэлл, Pete Anthony, Hollywood Studio Symphony / Джон Пауэлл 2:49

17 Nose Job Джон Пауэлл, Pete Anthony, Hollywood Studio Symphony / Джон Пауэлл 1:35

18 Trek Джон Пауэлл, Pete Anthony, Hollywood Studio Symphony / Джон Пауэлл 1:00

19 Chasm of Death Джон Пауэлл, Pete Anthony, Hollywood Studio Symphony / Джон Пауэлл 0:22

20 Big Smelly Crack Джон Пауэлл, Pete Anthony, Hollywood Studio Symphony / Джон Пауэлл 3:10

21 We Shall Raise Them Vegetarian Джон Пауэлл, Pete Anthony, Hollywood Studio Symphony / Джон Пауэлл 2:20

22 Campfire Stories Джон Пауэлл, Pete Anthony, Hollywood Studio Symphony / Джон Пауэлл 1:19

23 Flashback Джон Пауэлл, Pete Anthony, Hollywood Studio Symphony / Джон Пауэлл 1:02

24 Nite Nite Джон Пауэлл, Pete Anthony, Hollywood Studio Symphony / Джон Пауэлл 0:46

25 You'll Never Tango Джон Пауэлл, Pete Anthony, Hollywood Studio Symphony / Джон Пауэлл 0:48

26 Herd Crossing Джон Пауэлл, Pete Anthony, Hollywood Studio Symphony / Джон Пауэлл 0:37

27 Plates of Woe Джон Пауэлл, Pete Anthony, Hollywood Studio Symphony / Джон Пауэлл 3:58

28 Battle Cry Джон Пауэлл, Pete Anthony, Hollywood Studio Symphony / Джон Пауэлл 0:16

29 Buck's Theme Джон Пауэлл, Pete Anthony, Hollywood Studio Symphony / Джон Пауэлл 0:38

30 Battles Джон Пауэлл, Pete Anthony, Hollywood Studio Symphony / Джон Пауэлл 4:05

31 Over the Falls Джон Пауэлл, Pete Anthony, Hollywood Studio Symphony / Джон Пауэлл 0:14

32 Rescues Джон Пауэлл, Pete Anthony, Hollywood Studio Symphony / Джон Пауэлл 3:34

33 Alone Again Chad Fischer / Gilbert O'Sullivan 1:55

34 To the Portal Джон Пауэлл, Pete Anthony, Hollywood Studio Symphony / Джон Пауэлл 0:54

35 Rudy Fight Джон Пауэлл, Pete Anthony, Hollywood Studio Symphony / Джон Пауэлл 2:12

36 Farewell Джон Пауэлл, Pete Anthony, Hollywood Studio Symphony / Джон Пауэлл 1:42

37 Out of This World Джон Пауэлл, Pete Anthony, Hollywood Studio Symphony / Джон Пауэлл 0:33

38 Buck Returns Джон Пауэлл, Pete Anthony, Hollywood Studio Symphony / Джон Пауэлл 1:08

39 Welcome To the Ice Age Джон Пауэлл, Pete Anthony, Hollywood Studio Symphony / Джон Пауэлл 1:58

40 At Home With the Scrats Джон Пауэлл, Pete Anthony, Hollywood Studio Symphony / Джон Пауэлл 0:26

41 The Call of the Siren Acorn Джон Пауэлл, Pete Anthony, Hollywood Studio Symphony / Джон Пауэлл 0:16

42 True Love For Our Hero Джон Пауэлл, Pete Anthony, Hollywood Studio Symphony / Джон Пауэлл 0:23

43 End Credits Джон Пауэлл, Pete Anthony, Hollywood Studio Symphony / Джон Пауэлл 7:00