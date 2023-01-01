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Ледниковый период 3: Эра динозавров Ледниковый период 3: Эра динозавров
Киноафиша Фильмы Ледниковый период 3: Эра динозавров Трейлеры мультфильма «Ледниковый период 3: Эра динозавров»
Ice Age: Dawn of the Dinosaurs Ледниковый период 3: Эра динозавров 2009 / США
7.6 Оцените
211 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Трейлеры мультфильма «Ледниковый период 3: Эра динозавров»

Вся информация о мультфильме
Ледниковый период 3: Эра динозавров - дублированный трейлер
 
Дублированный трейлер
Ледниковый период 3: Эра динозавров - отрывок 3
 
Отрывок 3
Ледниковый период 3: Эра динозавров - отрывок 2
 
Отрывок 2
Ледниковый период 3: Эра динозавров - отрывок 1
 
Отрывок 1
Ледниковый период 3: Эра динозавров - трейлер
 
Трейлер
Ледниковый период 3: Эра динозавров - тизер 2
 
Тизер 2
Ледниковый период 3: Эра динозавров - трейлер
 
Трейлер
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