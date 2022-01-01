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Ребенок Розмари Ребенок Розмари
Киноафиша Фильмы Ребенок Розмари Ребенок Розмари, 1968: актеры и роли
Rosemary's Baby Ребенок Розмари 1968 / США
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Ребенок Розмари, 1968: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роман Полански Роман Полански Roman Polanski
В ролях
Миа Фэрооу Джон Кассаветис Джон Кассаветис John Cassavetes Рут Гордон Ruth Gordon Морис Эванс Maurice Evans Ральф Беллами Ralph Bellamy Пэтси Келли Patsy Kelly
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