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Ребенок Розмари
Ребенок Розмари, 1968: актеры и роли
Rosemary's Baby
Ребенок Розмари
1968 / США
7.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Ребенок Розмари, 1968: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роман Полански
Roman Polanski
В ролях
Миа Фэрооу
Джон Кассаветис
John Cassavetes
Рут Гордон
Ruth Gordon
Морис Эванс
Maurice Evans
Ральф Беллами
Ralph Bellamy
Пэтси Келли
Patsy Kelly
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