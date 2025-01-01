Меню
Киноафиша Фильмы Ребенок Розмари Награды и номинации фильма Ребенок Розмари

Награды и номинации фильма Ребенок Розмари 1968

Оскар 1969 Оскар 1969
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1969 Золотой глобус 1969
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
 Лучшая музыка к фильму
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1970 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1970
Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
