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Затура: космическое приключение
Затура: космическое приключение, 2005: актеры и роли
Zathura: A Space Adventure
Затура: космическое приключение
2005 / США
7.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Затура: космическое приключение, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Фавро
Jon Favreau
В ролях
Джош Хатчерсон
Josh Hutcherson
Иона Бобо
Дэкс Шепард
Dax Shepard
Кристен Стюарт
Kristen Stewart
Тим Роббинс
Tim Robbins
Дерек Мирс
Derek Mears
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