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Затура: космическое приключение Затура: космическое приключение
Киноафиша Фильмы Затура: космическое приключение Затура: космическое приключение, 2005: актеры и роли
Zathura: A Space Adventure Затура: космическое приключение 2005 / США
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Затура: космическое приключение, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Фавро Джон Фавро Jon Favreau
В ролях
Джош Хатчерсон Джош Хатчерсон Josh Hutcherson Иона Бобо Дэкс Шепард Дэкс Шепард Dax Shepard Кристен Стюарт Кристен Стюарт Kristen Stewart Тим Роббинс Тим Роббинс Tim Robbins Дерек Мирс Дерек Мирс Derek Mears Дуглас Тэйт
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