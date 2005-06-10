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Poster of Zathura: A Space Adventure
6.9
Kinoafisha Films Zathura: A Space Adventure
6.9

Zathura: A Space Adventure

, 2005
Zathura: A Space Adventure
USA / Adventure, Sci-Fi / 18+
Poster of Zathura: A Space Adventure
6.9

Synopsis

Two young brothers are drawn into an intergalactic adventure when their house is hurled through the depths of space by the magical board game they are playing.

Cast

Josh Hutcherson
Josh Hutcherson
Walter
Jonah Bobo
Danny
Dax Shepard
Dax Shepard
Astronaut
Kristen Stewart
Kristen Stewart
Lisa
Tim Robbins
Tim Robbins
Dad
Derek Mears
Derek Mears
Lead Zorgon
Douglas Tait
Douglas Tait
Zorgon
Frank Oz
Frank Oz
Robot
John Alexander
Robot
Joe Bucaro III
Zorgon
Director Jon Favreau
Writer David Koepp, Chris Van Allsburg, John Kamps
Composer John Debney
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 53 minutes
Production year 2005
Online premiere 1 April 2020
World premiere 10 June 2005
Release date
29 December 2005 Russia Каскад 6+
26 January 2006 Argentina
9 March 2006 Australia
17 February 2006 Austria
25 January 2006 Bahrain
29 December 2005 Belarus
22 February 2006 Belgium
12 January 2006 Bolivia
13 January 2006 Brazil
9 February 2006 Czechia
10 March 2006 Denmark
8 March 2006 Egypt
17 March 2006 Estonia
1 February 2006 France
2 February 2006 Germany
3 February 2006 Great Britain
26 January 2006 Greece
9 February 2006 Hungary
10 February 2006 Iceland
30 November 2005 Indonesia
3 February 2006 Ireland
9 March 2006 Israel
7 April 2006 Italy
6 November 2005 Jamaica
10 December 2005 Japan
29 December 2005 Kazakhstan
25 January 2006 Kuwait
24 February 2006 Lithuania
23 December 2005 Mexico
18 April 2007 Netherlands
24 March 2006 Norway
25 January 2006 Oman
3 February 2006 Panama
18 January 2006 Philippines
20 January 2006 Poland
23 February 2006 Portugal
24 November 2005 Singapore
9 February 2006 Slovakia
23 February 2006 South Korea
10 March 2006 Spain
24 February 2006 Sweden
16 February 2006 Switzerland
9 March 2006 Thailand
30 December 2005 Turkey
4 January 2006 UAE
11 November 2005 USA
29 December 2005 Ukraine
13 January 2006 Uruguay
10 February 2006 Venezuela
MPAA PG
Budget $65,000,000
Worldwide Gross $65,079,236
Production Columbia Pictures, Radar Pictures, Teitler Film
Also known as
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Film rating

6.9
Rate 14 votes
6.3 IMDb
Updated 25 December 2023
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