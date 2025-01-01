Боладжи Бадеджо

Дата начала съемок «Далекого города» объявлена, но почему вместо Мардина выбрали Стамбул?

93% на Rotten Tomatoes, новый постер и Нью-Вегас: почему фанаты «Фоллаута» уже считают дни до декабря 2025 года

Тима Бертона занесло на СТС? Сходства «Уэнсдей» и «Папиных дочек» уже не скрыть (смешное видео)

Из-за этого теста текут слюнки: попробуйте вспомнить советское кино по кадрам с едой (от «Девчат» до «Москва слезам не верит»)

Тарантино раскрыл причину отмены «Кинокритика»: после признания его новинка утонет в негативных рецензиях

«Это концентрат жизни»: как Фродо и Сэм из «Властелина колец» дошли до Роковой горы, если ели один лембас — объясняет диетолог

Пикантный тест для выросших в СССР: вспомните 5 кинолент по кадрам с поцелуями (тест)

Кем был Женя Лукашин знают многие: но вспомните ли вы, где работали еще 5 героев кино СССР? (тест)

«Слава богу, что кормили»: «Великолепный век» скрыл, а врач объяснил — почему наложницы в гареме ели не больше 250 граммов

Колесников перерос Брагина: первый кадр из «Богов Кнозорова» — в фильме за 430 млн покажут истребление майя