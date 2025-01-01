Меню
О персоне
Фильмография
Статьи
Вопросы и ответы
Боладжи Бадеджо
Bolaji Badejo
Боладжи Бадеджо
Bolaji Badejo
Дата рождения
23 августа 1953
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
22 декабря 1992
Карьера
Актер
Популярные фильмы
8.4
Чужой
(1979)
Фильмография Боладжи Бадеджо
Жанр
Все
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
1979
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
8.4
Чужой
Alien
ужасы, фантастика, триллер
1979, США / Великобритания
Смотреть трейлер
Рецензия
