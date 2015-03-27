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Любой день, 2015

2015 / США
5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Главный герой фильма, боксер по имени Виан, выходит из тюрьмы - 12 лет назад по его вине погиб человек. Теперь же, оказавшись на свободе, мужчина пытается приспособиться к новой жизни. Почти все друзья и близкие Виана отвернулись от него. С помощью сестры Бетли и племянника Джимми - единственных, кто протянул ему руку в трудный час - бывший боксер находит работу в пиццерии и обзаводится жильем. Вскоре он встречает красивую и умную женщину по имени Джолин, которая, кажется, тоже испытывает симпатию к своему новому знакомому. Все, о чем мечтает Виан - спокойная и размеренная жизнь рядом с любимой, однако судьба готовит для мужчины новые трудности и испытания…

  • Съемки фильма “Любой день” проходили в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США. 
  • Растем Бренемен (“Проект “Одиночество”, “Маскарад”, “Приют кошмаров”) выступил не только режиссером, но и сценаристом картины. 
  • В одной из сцен фильма зрители могут заметить татуировку Шона Бина, исполнителя главной роли. Надпись “100% Blade”, набитая на плече актера - это дань уважения любимому футбольному клубу “Шеффилд Юнайтед”. 
  • В саундтрек картины вошли композиции Slow Walking In The Sun Томаса Хиена и I Can’t Hang Нэйтана Фокса. 

Главный герой фильма – профессиональный боксер. На пути к званию чемпиона он прошел немало испытаний и преодолел много трудностей. Но он решает покинуть спорт и начать совершенно новую жизнь. Однако, прошлое постоянно напоминает о себе и не дает осуществить задуманное.

5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 27 марта 2015
Возраст 16+
Режиссер
Растем Бренемен
В ролях
Шон Бин
Шон Бин
Ева Лонгория
Ева Лонгория
Кейт Уолш
Кейт Уолш
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Любой день 2 постера
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