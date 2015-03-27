Любой день, 2015

Главный герой фильма, боксер по имени Виан, выходит из тюрьмы - 12 лет назад по его вине погиб человек. Теперь же, оказавшись на свободе, мужчина пытается приспособиться к новой жизни. Почти все друзья и близкие Виана отвернулись от него. С помощью сестры Бетли и племянника Джимми - единственных, кто протянул ему руку в трудный час - бывший боксер находит работу в пиццерии и обзаводится жильем. Вскоре он встречает красивую и умную женщину по имени Джолин, которая, кажется, тоже испытывает симпатию к своему новому знакомому. Все, о чем мечтает Виан - спокойная и размеренная жизнь рядом с любимой, однако судьба готовит для мужчины новые трудности и испытания…