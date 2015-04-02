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Мой лучший любовник Мой лучший любовник
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Prime Мой лучший любовник 2005 / США
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Мой лучший любовник»

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The Who 2 апреля 2015, 12:51
Фильм вобщем-то не понравился: скучно и затянуто, но концовка действительно прикольная и значительно скрасила впечатление.



А так - не очень смешно и не очень интересно. И играют так себе.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
helen111 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение киноафиша от 18/10/2005 - 18:11:37


Уме Турман там как раз 37 а не 47. Сорок семь - это уже круто для Умы Турман, лет через 5 может и сыграет при хорошем гримере
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Дмитрий!!!! 2 апреля 2015, 12:51
Фильм хороший смешной.

Но с девушкой идти не советую

концовка у фильма совсем не романтичная

из за этого фильма мы с девушкой поссорились
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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