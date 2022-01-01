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Анастасия Зуева
Анастасия Зуева
О персоне
Фильмография
Анастасия Зуева
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Дата рождения
17 декабря 1896
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
23 марта 1986
Карьера
Актриса
Биография Анастасии Зуевой
Родилась 17 декабря 1896 года. Спасское, Тульская губерния, Российская Империя (Россия).
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Фильмография Анастасии Зуевой
Сказка о царе Салтане
анимация, фэнтези
1984, СССР
7.0
Там, на неведомых дорожках
сказка
1982, СССР
7.0
Морозко
детский, семейный, сказка
1964, СССР
7.0
Мертвые души
мистика, драма
1960, СССР
7.0
Волшебная птица
короткометражный, анимация
1953, СССР
6.0
Высокая горка
анимация
1951, СССР
7.0
Сказка о рыбаке и рыбке
анимация, короткометражный, семейный
1950, СССР
7.0
Светлый путь
комедия, мюзикл
1940, СССР
6.0
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