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Киноафиша Фильмы Звуки музыки Звуки музыки, 1965: актеры и роли
The Sound of Music Звуки музыки 1965 / США
7.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Звуки музыки, 1965: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Уайз Robert Wise
В ролях
Пегги Вуд Peggy Wood Анна Ли Anna Lee Джули Эндрюс Джули Эндрюс Julie Andrews Кристофер Пламмер Кристофер Пламмер Christopher Plummer
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