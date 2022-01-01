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Звуки музыки, 1965: актеры и роли
The Sound of Music
Звуки музыки
1965 / США
7.7
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
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Звуки музыки, 1965: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Уайз
Robert Wise
В ролях
Пегги Вуд
Peggy Wood
Анна Ли
Anna Lee
Джули Эндрюс
Julie Andrews
Кристофер Пламмер
Christopher Plummer
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