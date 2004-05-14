Меню
О персоне
Фильмография
Анна Ли
Anna Lee
Анна Ли
Анна Ли
Anna Lee
Дата рождения
2 января 1913
Возраст
91 год
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
14 мая 2004
Карьера
Актриса
Популярные фильмы
7.9
Звуки музыки
(1965)
7.9
Призрак и миссис Мьюр
(1947)
7.7
Как зелена была моя долина
(1941)
Фильмография Анна Ли
7.9
Звуки музыки
The Sound of Music
мюзикл, семейный, документальный, биография
1965, США
Смотреть трейлер
7.9
Призрак и миссис Мьюр
The Ghost and Mrs. Muir
мелодрама, детектив, драма, фэнтези, триллер
1947, США
7.7
Как зелена была моя долина
How Green Was My Valley
семейный, драма
1941, США
6.6
Семь грешников
Seven Sinners
драма, мелодрама
1940, США
