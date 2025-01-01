Меню
Дебби Тёрнер
Дебби Тёрнер Debbie Turner
Дебби Тёрнер

Debbie Turner

Дата рождения
5 сентября 1956
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Дева

Популярные фильмы

Звуки музыки 7.9
Звуки музыки (1965)

Фильмография Дебби Тёрнер

Жанр
Год
Все 1 Фильмы 1 Актриса 1
Звуки музыки 7.9
Звуки музыки The Sound of Music
мюзикл, семейный, документальный, биография 1965, США
Смотреть трейлер
