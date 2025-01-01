Меню
О персоне
Фильмография
Дебби Тёрнер
Debbie Turner
Дебби Тёрнер
Дебби Тёрнер
Debbie Turner
Дата рождения
5 сентября 1956
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Дева
Популярные фильмы
7.9
Звуки музыки
(1965)
Фильмография Дебби Тёрнер
7.9
Звуки музыки
The Sound of Music
мюзикл, семейный, документальный, биография
1965, США
