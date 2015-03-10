Menu
Country USA
Runtime 2 hours 54 minutes
Production year 1965
Online premiere 10 March 2015
World premiere 2 March 1965
Release date
26 February 1966 American Samoa
2 July 1969 Argentina
29 May 1965 Australia
3 May 1965 Brazil
20 April 1965 Canada
1 January 1966 Colombia
15 August 1965 Comoros
20 December 1965 Denmark
4 March 2020 Estonia L
29 March 1965 Finland K-12
17 February 1966 France
25 December 1965 Germany
29 March 1965 Great Britain
26 December 1965 Greece
11 November 1965 Hong Kong
22 March 2014 India
20 May 1966 Ireland G
21 May 1975 Israel
30 December 1965 Italy
19 June 1965 Japan
1 April 1965 Lesotho
20 September 2025 Lithuania N7
22 February 1967 Madagascar
18 November 1965 Mexico
17 February 1966 Netherlands
27 April 2001 Norway
10 April 1987 Philippines
23 September 2025 Poland
10 January 1966 Portugal
4 February 1978 South Korea All
20 December 1965 Spain A
15 October 1966 Sweden
21 March 1967 Togo
2 March 1965 Turkey
1 April 1965 USA
2 August 1971 USSR
1 August 1966 Uruguay
MPAA G
Budget $8,200,000
Worldwide Gross $161,104,117
Production Robert Wise Productions, Argyle Enterprises
Also known as
The Sound of Music, La novicia rebelde, Sound of Music, Meine Lieder, meine Träume, Rodgers and Hammerstein's the Sound of Music, Sonrisas y lágrimas, Звуки музыки, A muzsika hangja, A Noviça Rebelde, Ashkha va labkhandha, Dźwięki muzyki, Giai Điệu Hạnh Phúc, Helisev muusika, I melodia tis eftyhias, La mélodie du bonheur, Moje pesme, moji snovi, Moje pesmi, moje sanje, Moje pjesme, moji snovi, Música no Coração, Musiqa tovushi, Mūzikas Skaņas, Muzikos garsai, Neşeli Günler, Somriures i llàgrimes, Sound of Music - laulava Trappin perhe, Sunetul muzicii, The Sound of Music - laulava Trappin perhe, Tutti insieme appassionatamente, Za zvukov hudby, Za zvuku hudby, Η μελωδία της ευτυχίας, Звуки музики, Звукът на музиката, Моје песме, моји снови, 사운드 오브 뮤직, サウンド・オブ・ミュージック, 一个叛逆修女的故事, 仙樂飄飄處處聞, 真善美, 音乐之声
Director
Robert Wise
Robert Wise
Cast
Peggy Wood
Peggy Wood
Anna Lee
Anna Lee
Julie Andrews
Julie Andrews
Christopher Plummer
Christopher Plummer
Charmian Carr
Charmian Carr
Cast and Crew
