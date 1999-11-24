Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дед Фомич» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Без изъяна
6.5
Киноафиша Фильмы Без изъяна
6.5

Без изъяна

, 1999
Flawless
США / криминал, комедия, драма / 18+
Постер фильма Без изъяна
6.5

О фильме

Иногда судьба любит шутить. Уолт — бывший страж порядка, подвижный здоровяк, герой района и примерный гражданин, приятный во всех отношениях мужчина «без изъяна» — живет по соседству с постоянно музицирующим трансвеститом Расти. Взаимная неприязнь и полное непонимание могли бы длиться вечно, если бы однажды Уолт не попал в беду. Теперь, жалкий калека, прикованный к кровати, он почти потерял надежду на выздоровление. Но его странный сосед все еще не забыл о сострадании несмотря на наркотики, выпивку и разврат. Маргинал и отщепенец, не мужчина и не женщина, однако Человек, Расти своими уроками пения дает Уолту уроки жизнестойкости, и, обретая голос, тот обретает силы жить.

В ролях

Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Walt Koontz
Филип Сеймур Хоффман
Филип Сеймур Хоффман
Rusty
Кристофер Бауэр
Кристофер Бауэр
Jacko
Барри Миллер
Leonard Wilcox
Скипп Саддат
Скипп Саддат
Tommy
Уилсон Жермен Эредия
Cha-Cha
Nashom Wooden
Amazing Grace
Scott Allen Cooper
Ivana
Рори Кокрейн
Рори Кокрейн
Pogo
Дафна Рубин-Вега
Tia
Режиссер Джоэл Шумахер
Сценарист Джоэл Шумахер
Композитор Брюс Робертс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1999
Премьера онлайн 22 июня 2000
Премьера в мире 24 ноября 1999
Дата выхода
24 ноября 1999 Россия 16+
16 ноября 2000 Австралия
5 июня 2000 Великобритания
16 февраля 2001 Италия
24 ноября 1999 Казахстан
26 ноября 1999 Румыния 18+
26 ноября 1999 США
24 ноября 1999 Украина
15 марта 2000 Франция
25 марта 2000 Южная Корея 18
MPAA R
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $4 488 529
Производство Tribeca Productions
Другие названия
Flawless, Nadie es perfecto, Makellos, Anashim Mooshlamim, Bez skazy, Doi oameni perfecti, Flawless - Senza difetti, Hibátlanok, Kaneis den einai... teleia, L'impeccable, La tentación vive abajo, Naapuri kuin painajainen, Nepodnosljivi prijatelj, Ninguém é Perfeito, O Destino de um Ex-Combatente, Personne n'est parfait(e), Sense tares, Tobulybe, Veatu, Κανείς δεν είναι ... τέλεια, Без вад, Без изъяна, Мис Съвършенство, フローレス, 老大慢半拍

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 11 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Без изъяна

Однажды в Ирландии
Однажды в Ирландии криминал, триллер, драма, биография
2003, США / Ирландия / Великобритания
6.0
С любовью, Лайза
С любовью, Лайза комедия, драма
2002, Франция / Германия / США
6.0
Страна тигров
Страна тигров военный, драма
2000, США / Германия
6.0
Анализируй это
Анализируй это криминал, комедия
1999, США / Австралия
7.0
Мы не ангелы
Мы не ангелы комедия, криминал
1989, США
6.0
Джек отправляется в плаванье
Джек отправляется в плаванье мелодрама, драма
2010, США
6.0
Прикрытие
Прикрытие криминал, триллер, драма, ужасы
2008, США
5.0
Без изъяна
Без изъяна драма
2007, Великобритания
7.0
Шоу начинается
Шоу начинается комедия, боевик
2002, США / Австралия
6.0
Последнее дело Ламарки
Последнее дело Ламарки драма, триллер, мистика, криминал
2002, США
6.0
Медвежатник
Медвежатник триллер, боевик, драма
2001, Германия / США
7.0
15 минут славы
15 минут славы криминал, боевик, драма, триллер
2001, США / Германия
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Правда ли, что курицу-гриль в магазинах берут тухлую и «омолаживают» марганцовкой? Пищевой технолог дала честный ответ
Японский массаж делают «наждачкой»: 10 минут боли и страданий, но на выходе кожа как у младенца
Что ответить на вопрос «Как настроение?», чтоб не испортить себе жизнь: выведал восточную мудрость у японцев – теперь горя не знаю
Кадр есть, а одной детали не хватает: вспомните, что пропало в 8 фильмах Рязанова (тест)
«Шерлок», без сомнений, крутой, но лишь этот детектив зовут величайшим в истории: 60 000 зрителей не зря ставят 8,6 баллов
«Мои года — мое богатство», но помогут ли они в тесте? Вспомните, сколько лет было героям 7 фильмов СССР
Ему хватило 5 секунд: как Шарапов из «Места встречи..» понял, что Аня на лавочке — самозванка
Весь мир над ними рвет живот, а россияне и не смотрели 2/5 самых смешных фильма в истории – №1 стал культовым 50 лет спустя
«У нас не безопасность, у нас тест»: продолжите 8 цитат из культового сериала «Бригада»
Плохого шпиона в гестапо... руки выдают: фломастер, письмо османам и другие ляпы «Семнадцати мгновений»
Брагина заменила хирург Кира: ИВИ снял своего «Склифосовского» — 30 серий больничных страстей покажут уже в июле
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше