Иногда судьба любит шутить. Уолт — бывший страж порядка, подвижный здоровяк, герой района и примерный гражданин, приятный во всех отношениях мужчина «без изъяна» — живет по соседству с постоянно музицирующим трансвеститом Расти.
Взаимная неприязнь и полное непонимание могли бы длиться вечно, если бы однажды Уолт не попал в беду. Теперь, жалкий калека, прикованный к кровати, он почти потерял надежду на выздоровление.
Но его странный сосед все еще не забыл о сострадании несмотря на наркотики, выпивку и разврат. Маргинал и отщепенец, не мужчина и не женщина, однако Человек, Расти своими уроками пения дает Уолту уроки жизнестойкости, и, обретая голос, тот обретает силы жить.
Flawless, Nadie es perfecto, Makellos, Anashim Mooshlamim, Bez skazy, Doi oameni perfecti, Flawless - Senza difetti, Hibátlanok, Kaneis den einai... teleia, L'impeccable, La tentación vive abajo, Naapuri kuin painajainen, Nepodnosljivi prijatelj, Ninguém é Perfeito, O Destino de um Ex-Combatente, Personne n'est parfait(e), Sense tares, Tobulybe, Veatu, Κανείς δεν είναι ... τέλεια, Без вад, Без изъяна, Мис Съвършенство, フローレス, 老大慢半拍