Иногда судьба любит шутить. Уолт — бывший страж порядка, подвижный здоровяк, герой района и примерный гражданин, приятный во всех отношениях мужчина «без изъяна» — живет по соседству с постоянно музицирующим трансвеститом Расти. Взаимная неприязнь и полное непонимание могли бы длиться вечно, если бы однажды Уолт не попал в беду. Теперь, жалкий калека, прикованный к кровати, он почти потерял надежду на выздоровление. Но его странный сосед все еще не забыл о сострадании несмотря на наркотики, выпивку и разврат. Маргинал и отщепенец, не мужчина и не женщина, однако Человек, Расти своими уроками пения дает Уолту уроки жизнестойкости, и, обретая голос, тот обретает силы жить.

Развернуть