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Плутовство
Плутовство, 1997: актеры и роли
Wag the Dog
Плутовство
1997 / США
7.3
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Плутовство, 1997: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Барри Левинсон
Barry Levinson
В ролях
Дастин Хоффман
Dustin Hoffman
Роберт Де Ниро
Robert De Niro
Энн Хэч
Уилли Нельсон
Willie Nelson
Андреа Мартин
Andrea Martin
Кирстен Данст
Kirsten Dunst
Уильям Х. Мэйси
William H. Macy
Джон Майкл Хиггинс
John Michael Higgins
Сьюзи Плэксон
Suzie Plakson
Вуди Харрельсон
Woody Harrelson
Майкл Белсон
Michael Belson
Сюзанн Крайер
Джейсон Коттл
Jason Cottle
Дэвид Кехнер
David Koechner
Дэнис Лири
Denis Leary
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