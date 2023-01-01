Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Трио в перьях 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Плутовство Плутовство
Киноафиша Фильмы Плутовство Плутовство, 1997: актеры и роли
Wag the Dog Плутовство 1997 / США
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Плутовство, 1997: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Барри Левинсон Барри Левинсон Barry Levinson
В ролях
Дастин Хоффман Дастин Хоффман Dustin Hoffman Роберт Де Ниро Роберт Де Ниро Robert De Niro Энн Хэч Уилли Нельсон Willie Nelson Андреа Мартин Andrea Martin Кирстен Данст Кирстен Данст Kirsten Dunst Уильям Х. Мэйси Уильям Х. Мэйси William H. Macy Джон Майкл Хиггинс John Michael Higgins Сьюзи Плэксон Suzie Plakson Вуди Харрельсон Вуди Харрельсон Woody Harrelson Майкл Белсон Michael Belson Сюзанн Крайер Джейсон Коттл Джейсон Коттл Jason Cottle Дэвид Кехнер David Koechner Дэнис Лири Дэнис Лири Denis Leary
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Юра дворник
Юра дворник
2023, Россия, комедия, драма
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Kinoafisha.info App