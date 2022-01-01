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Марс атакует! Марс атакует!
Киноафиша Фильмы Марс атакует! Марс атакует!, 1996: актеры и роли
Mars Attacks! Марс атакует! 1996 / США
6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Марс атакует!, 1996: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тим Бертон Тим Бертон Tim Burton
В ролях
Джек Николсон Джек Николсон Jack Nicholson Гленн Клоуз Гленн Клоуз Glenn Close Аннетт Бенинг Аннетт Бенинг Annette Bening Пирс Броснан Пирс Броснан Pierce Brosnan Дэнни ДеВито Дэнни ДеВито Danny DeVito Мартин Шорт Мартин Шорт Martin Short Сара Джессика Паркер Сара Джессика Паркер Sarah Jessica Parker Майкл Джей Фокс Майкл Джей Фокс Michael J. Fox Род Стайгер Rod Steiger Том Джонс Натали Портман Натали Портман Natalie Portman Пэм Гриер Пэм Гриер Pam Grier Джек Блэк Джек Блэк Jack Black Кристина Эпплгейт Кристина Эпплгейт Christina Applegate Джим Браун Jim Brown Лукас Хаас Лукас Хаас Lukas Haas Пол Уинфилд Paul Winfield О-Лан Джонс O-Lan Jones Джо Дон Бэйкер Барбет Шредер Барбет Шредер Barbet Schroeder Джулиан Барнс Julian Barnes
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