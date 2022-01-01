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Марс атакует!
Марс атакует!, 1996: актеры и роли
Mars Attacks!
Марс атакует!
1996 / США
6.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Марс атакует!, 1996: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тим Бертон
Tim Burton
В ролях
Джек Николсон
Jack Nicholson
Гленн Клоуз
Glenn Close
Аннетт Бенинг
Annette Bening
Пирс Броснан
Pierce Brosnan
Дэнни ДеВито
Danny DeVito
Мартин Шорт
Martin Short
Сара Джессика Паркер
Sarah Jessica Parker
Майкл Джей Фокс
Michael J. Fox
Род Стайгер
Rod Steiger
Том Джонс
Натали Портман
Natalie Portman
Пэм Гриер
Pam Grier
Джек Блэк
Jack Black
Кристина Эпплгейт
Christina Applegate
Джим Браун
Jim Brown
Лукас Хаас
Lukas Haas
Пол Уинфилд
Paul Winfield
О-Лан Джонс
O-Lan Jones
Джо Дон Бэйкер
Барбет Шредер
Barbet Schroeder
Джулиан Барнс
Julian Barnes
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