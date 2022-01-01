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Барбет Шредер
Барбет Шредер
Barbet Schroeder
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Барбет Шредер
Barbet Schroeder
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Дата рождения
26 августа 1941
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Продюсер, Актер
Биография Барбета Шредера
Родился 26 августа 1941 года. Тегеран, Иран.
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Фильмография Барбета Шредера
Досточтимый В.
документальный
2017, Франция / Швейцария
7.0
Адвокат террора
документальный
2007, Франция
7.0
Париж, я люблю тебя
мелодрама
2006, Лихтенштейн / Швейцария / Германия / Франция
7.0
Отсчет убийств
триллер, криминал
2002, США
7.0
До и после
криминал, драма, мистика
1996, США
6.0
Марс атакует!
фантастика, триллер, боевик, фэнтези, комедия
1996, США
6.0
Одинокая белая женщина
драма, триллер
1992, США
6.0
Изнанка судьбы
1990, США / Япония / Великобритания
7.0
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