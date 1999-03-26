Эд из телевизора, 1999

Эд Пекурни – обыкновенный парень, работающий в видео-прокате. Ближайшее будущее в роли скромного служащего не обещает никаких приятных сюрпризов, и он решается на рискованное мероприятие. Понимая, что терять ему нечего, Эд соглашается стать звездой нового телевизионного шоу. Жизнь Эда будут снимать 24 часа в сутки без перерыва: зрители будут следить за тем, как он работает, ест, спит и ходит в туалет. Никто и не подозревал, что смелая экспериментальная телепередача будет сногсшибательно популярна, а сам Эд станет национальной знаменитостью..