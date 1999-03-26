Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Эд из телевизора Эд из телевизора
Киноафиша Фильмы Эд из телевизора
Edtv

Эд из телевизора, 1999

1999 / США
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Эд Пекурни – обыкновенный парень, работающий в видео-прокате. Ближайшее будущее в роли скромного служащего не обещает никаких приятных сюрпризов, и он решается на рискованное мероприятие. Понимая, что терять ему нечего, Эд соглашается стать звездой нового телевизионного шоу. Жизнь Эда будут снимать 24 часа в сутки без перерыва: зрители будут следить за тем, как он работает, ест, спит и ходит в туалет. Никто и не подозревал, что смелая экспериментальная телепередача будет сногсшибательно популярна, а сам Эд станет национальной знаменитостью..

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 1999
Премьера в России 26 марта 1999
Премьера в мире 26 марта 1999
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $80 000 000
Режиссер
Рон Ховард
Рон Ховард
В ролях
Мэттью МакКонахи
Мэттью МакКонахи
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Сэлли Керклэнд
Мартин Ландау
Мартин Ландау
Роб Райнер
Роб Райнер
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Эд из телевизора
Призраки бывших подружек
Призраки бывших подружек (2009)
7
Золото дураков
Золото дураков (2008)
7.1034484
Любовь и прочие неприятности
Любовь и прочие неприятности (2006)
5.5384617
Деньги на двоих
Деньги на двоих (2005)
7
Сахара
Сахара (2005)
5.5
Свадебный переполох
Свадебный переполох (2001)
7.375
Сохраняя веру
Сохраняя веру (2000)
8.285714
Тайна Аляски
Тайна Аляски (1999)
6.714286
Братки Ньютоны
Братки Ньютоны (1998)
5.266667
Выкуп
Выкуп (1996)
7.214286
Газета
Газета (1994)
6.714286
Дилемма
Дилемма (2011)
7
Фильм находится в подборках
Фильмы с Мэттью Макконахи Фильмы с Мэттью Макконахи
Постер фильма Эд из телевизора 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Тест: собакой какой породы вы могли бы стать?
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Благородные «олени»: только обладатели этих имен не уйдут от вас, застав с любовником в постели
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше