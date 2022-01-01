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Семь лет в Тибете Семь лет в Тибете
Киноафиша Фильмы Семь лет в Тибете Семь лет в Тибете, 1997: актеры и роли
Seven Years In Tibet Семь лет в Тибете 1997 / США
7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Семь лет в Тибете, 1997: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Жан-Жак Анно Жан-Жак Анно Jean-Jacques Annaud
В ролях
Брэд Питт Брэд Питт Brad Pitt Дэвид Тьюлис Дэвид Тьюлис David Thewlis Б. Д. Уонг Джетсун Пема Jetsun Pema Лхакпа Цамчоу Джамянг Джамтшо Вангчук Дэнни Дензонгпа Danny Denzongpa Ингеборга Дапкунайте Ингеборга Дапкунайте Виктор Уонг Мако Princess Mako of Akishino
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