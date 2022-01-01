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Семь лет в Тибете
Семь лет в Тибете, 1997: актеры и роли
Seven Years In Tibet
Семь лет в Тибете
1997 / США
7.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Семь лет в Тибете, 1997: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Жан-Жак Анно
Jean-Jacques Annaud
В ролях
Брэд Питт
Brad Pitt
Дэвид Тьюлис
David Thewlis
Б. Д. Уонг
Джетсун Пема
Jetsun Pema
Лхакпа Цамчоу
Джамянг Джамтшо Вангчук
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