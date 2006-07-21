Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять»
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Мако
Mako
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Персоны
Мако
Мако
Mako
Дата рождения
10 декабря 1933
Возраст
72 года
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
21 июля 2006
Место рождения
Кобе, Япония
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Путешественник
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
9.0
Аватар: Легенда об Аанге
(2005)
8.5
Самурай Джек
(2001)
7.6
Красивая жизнь
(1990)
Фильмография Мако
6.8
Черепашки ниндзя
Teenage Mutant Ninja Turtles / TMNT
боевик, анимация, фэнтези, комедия, приключения
2007, США
9
Аватар: Легенда об Аанге
боевик, приключения, фэнтези
2005, США
6.9
Мемуары гейши
Memoirs of a Geisha
мелодрама, драма
2005, США
Рецензия
5.8
Пуленепробиваемый
Bulletproof Monk
фантастика, приключения, боевик
2003, США
Рецензия
8.5
Самурай Джек
боевик, приключения
2001, США
7.4
Семь лет в Тибете
Seven Years In Tibet
драма, биография, приключения
1997, США
4.8
Горец 3: Последнее измерение
Highlander III: The Sorcerer
фэнтези, боевик, мелодрама
1994, США
6.3
Восходящее солнце
Rising Sun
драма, боевик, триллер, криминал
1993, США
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