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Побег из курятника
Побег из курятника, 2000: актеры и роли
Chicken Run
Побег из курятника
2000 / Великобритания
7.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Побег из курятника, 2000: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Питер Лорд
Peter Lord
Ник Парк
Nick Park
В ролях
Фил Дэниэлс
Линн Фергюсон
Lynn Ferguson
Мэл Гибсон
Mel Gibson
Тони Хэйгарт
Джейн Хоррокс
Jane Horrocks
Миранда Ричардсон
Miranda Richardson
Тимоти Сполл
Timothy Spall
Имелда Стонтон
Imelda Staunton
Джон Шариан
John Sharian
Джо Аллен
Joe Allen
Лиза Кэй
Джулия Савалия
Julia Sawalha
В прокате
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Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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