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Побег из курятника
Киноафиша Фильмы Побег из курятника Побег из курятника, 2000: актеры и роли
Chicken Run Побег из курятника 2000 / Великобритания
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Побег из курятника, 2000: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Питер Лорд Peter Lord Ник Парк Ник Парк Nick Park
В ролях
Фил Дэниэлс Линн Фергюсон Lynn Ferguson Мэл Гибсон Мэл Гибсон Mel Gibson Тони Хэйгарт Джейн Хоррокс Джейн Хоррокс Jane Horrocks Миранда Ричардсон Миранда Ричардсон Miranda Richardson Тимоти Сполл Тимоти Сполл Timothy Spall Имелда Стонтон Имелда Стонтон Imelda Staunton Джон Шариан John Sharian Джо Аллен Joe Allen Лиза Кэй Джулия Савалия Джулия Савалия Julia Sawalha
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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