В каком порядке смотреть все части «Анаконды» по хронологии

1997, «Анаконда»

Рыболов-браконьер пытается вызвать по рации службу спасения — но безуспешно. На его судне хозяйничает огромная змея. Мужчина несколько раз палит в чудовище из револьвера, а затем залезает на мачту и совершает суицид.

Съемочная группа путешествует по Амазонке, разыскивая племя «Людей Тумана». Во время начавшейся грозы исследователи находят человека, чья лодка застряла в водяной растительности. Они помогают ему. Но вскоре их собственное плавсредство натыкается на непреодолимый барьер и не может двигаться дальше. Пол Сарон уничтожает преграду взрывом, но в результате разлетевшиеся остатки растений сталкивают в воду запас топлива. А на корабль забираются змеи.

Судно остается с одной бочкой горючего, когда навстречу попадается лодка браконьера-самоубийцы. На нее отправляются трое, среди них Сарон. Горючего в чужой лодке нет, зато Пол находит старую газету с фотографией. На фото — он сам, хозяин лодки и еще один член команды — Матео, герои, поймавшие анаконду. Становится ясно: парень буквально одержим этими тварями! Компания покидает чужое суденышко, но анаконда не дремлет: ее добычей становится у всех на глазах тот самый удачливый охотник Матео… Чем закончится столь «удачно» начавшееся путешествие?

2004, «Анаконда 2: Охота за проклятой орхидеей»

Человечество с давних времен ищет безотказное средство от старения, но обмануть возраст пока никому не удалось. Но у одной крупной фармацевтической компании появилась надежда на обретение эликсира молодости: якобы в далеких джунглях произрастает особенный цветок. Это некая «кровавая орхидея», способная продлевать человеческую жизнь и возвращать людям утраченную молодость. Компания немедленно снаряжает за волшебным «аленьким цветочком» научную экспедицию. Но добраться до удивительного цветочка мешают анаконды-гиганты: они уже его попробовали! Кому повезет вернуться из смертоносного путешествия?

2008, «Анаконда 3: Цена эксперимента»

В бассейне Амазонки пойманы две крупнейших особи анаконды: здоровенная самка и еще более огромный самец. Обоих пресмыкающихся сдают в лабораторию, где им предстоит стать объектами исследований и экспериментов. Лаборатория принадлежит компании «Вексель Холл», проект финансируется крупнейшим олигархом Мердоком. Руководитель по научной работе — доктор Хейс. Но проект не успевает начаться: змеи убегают. Мердок нанимает вояку-наемника для охоты за змеями-убийцами. Аманда Хейс присоединяется к поискам…

2009, «Анаконда 4: Кровавый след»

Умирающий миллионер нанимает известное медицинское светило: тому предстоит приготовить чудо-средство из уникальных амазонских орхидей, произрастающих исключительно там и позволяющих местным змеям достигать колоссальных размеров. Однако эксперименты с анакондами в лабораторных условиях заканчиваются печально: они превращаются в монстров, готовых убивать постоянно...

2015, «Озеро страха: Анаконда»

Сара Мердок, дочь магната из третьей части, становится во главе команды исследователей, стремящейся найти чудо-анаконду, чтоб получить из ее крови эликсир молодости. Но эксклюзивная змеюка поселилась в районе озера Клир, где заодно — чтоб охотникам было поинтереснее — проживают гигантские аллигаторы. В это же время на ужасном озере отдыхает компания студенток — нашли удачное место…