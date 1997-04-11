Country
USA / Brazil / Peru
Runtime
1 hour 29 minutes
Production year
1997
World premiere
11 April 1997
Release date
11 April 1997
|Russia
|12+
|28 August 1997
|Argentina
|3 July 1997
|Australia
|25 June 1997
|Belgium
|22 August 1997
|Brazil
|24 July 1997
|Czechia
|6 June 1997
|Denmark
|18 July 1997
|Estonia
|11 July 1997
|Finland
|25 June 1997
|France
|17 July 1997
|Germany
|9 May 1997
|Great Britain
|14 August 1997
|Greece
|24 April 1997
|Hong Kong
|21 August 1997
|Hungary
|30 May 1997
|Iceland
|9 May 1997
|Ireland
|21 November 1997
|Italy
|13 September 1997
|Japan
|11 April 1997
|Kazakhstan
|18 June 1997
|Kuwait
|11 July 1997
|Mexico
|14 August 1997
|Netherlands
|30 May 1997
|New Zealand
|11 June 1997
|Philippines
|11 July 1997
|Poland
|8 August 1997
|Portugal
|3 July 1997
|Singapore
|19 June 1997
|Slovenia
|9 August 1997
|South Korea
|4 July 1997
|Spain
|5 September 1997
|Sweden
|11 July 1997
|Switzerland
|14 November 1997
|Turkey
|11 April 1997
|USA
|11 April 1997
|Ukraine
MPAA
PG-13
Budget
$45,000,000
Worldwide Gross
$136,885,767
Production
Columbia Pictures, Cinema Line Film Corporation, Iguana Producciones
Also known as
Anaconda, Anakonda, Анаконда, Anaconda, le prédateur, Trăn Khổng Lồ, Ανακόντα, अनाकाँडा, アナコンダ, 大蟒蛇：神出鬼沒, 狂蟒之災