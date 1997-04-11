Menu
Russian
5.6 IMDb Rating: 4.9
Anaconda

Anaconda

Anaconda 18+
Country USA / Brazil / Peru
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 1997
World premiere 11 April 1997
Release date
11 April 1997 Russia 12+
28 August 1997 Argentina
3 July 1997 Australia
25 June 1997 Belgium
22 August 1997 Brazil
24 July 1997 Czechia
6 June 1997 Denmark
18 July 1997 Estonia
11 July 1997 Finland
25 June 1997 France
17 July 1997 Germany
9 May 1997 Great Britain
14 August 1997 Greece
24 April 1997 Hong Kong
21 August 1997 Hungary
30 May 1997 Iceland
9 May 1997 Ireland
21 November 1997 Italy
13 September 1997 Japan
11 April 1997 Kazakhstan
18 June 1997 Kuwait
11 July 1997 Mexico
14 August 1997 Netherlands
30 May 1997 New Zealand
11 June 1997 Philippines
11 July 1997 Poland
8 August 1997 Portugal
3 July 1997 Singapore
19 June 1997 Slovenia
9 August 1997 South Korea
4 July 1997 Spain
5 September 1997 Sweden
11 July 1997 Switzerland
14 November 1997 Turkey
11 April 1997 USA
11 April 1997 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $45,000,000
Worldwide Gross $136,885,767
Production Columbia Pictures, Cinema Line Film Corporation, Iguana Producciones
Anaconda, Anakonda, Анаконда, Anaconda, le prédateur, Trăn Khổng Lồ, Ανακόντα, अनाकाँडा, アナコンダ, 大蟒蛇：神出鬼沒, 狂蟒之災
Director
Luis Llosa
Cast
Jennifer Lopez
Jennifer Lopez
Ice Cube
Ice Cube
Jon Voight
Jon Voight
Eric Stoltz
Jonathan Hyde
Jonathan Hyde
5.6
4.9 IMDb
