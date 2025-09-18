Джек Блэк и Пол Радд переснимают любимый хоррор в трейлере комедии «Анаконда»

Кинокомпания Sony представила трейлер пародийной картины «Анаконда», которая представляет собой комедийное переосмысление одноименного хоррора 1997 года. Главные роли в новом фильме исполнили Джек Блэк («Minecraft в кино») и Пол Радд («Человек-муравей»).

В центре сюжета — группа друзей, переживающих кризис среднего возраста. Чтобы выйти из апатичного состояния, они задумывают сделать ремейк своего любимого фильма юности. Блэк сыграл видеофотографа Дага, который работает на свадьбах, тогда как Радд воплотил актера-неудачника Гриффа, который застрял в ролях второго плана. Дополняют компанию персонажи в исполнении Тандиве Ньютон и Стива Зана.

Квартет друзей отправляется в джунгли. Предварительно они готовят сценарий, обзаводятся лодкой и гидом, а также, разумеется, находят большую змею. Проблема только в том, что во время съемок первого же дубля ползучая звезда фильма погибает, будучи сброшенной на винт лодки. В итоге герои решают найти в джунглях замену, но натыкаются на настоящую анаконду-убийцу.

В зарубежный прокат «Анаконда» выйдет 25 декабря. По словам Радда, этот фильм и насмешит, и напугает, и побудит с теплом вспомнить своих друзей.

Режиссером и соавтором сценария выступает Том Гормикэн, ранее снявший «Невыносимую тяжесть огромного таланта» (2022) с Николасом Кейджем и Педро Паскалем.