Киноафиша
Фильмы
Четыре свадьбы и одни похороны
Награды и номинации фильма Четыре свадьбы и одни похороны
Награды и номинации фильма Четыре свадьбы и одни похороны 1994
Оскар 1995
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Золотой глобус 1995
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
David Lean Award for Direction
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1995
Best Breakthrough Performance
Номинант
