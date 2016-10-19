«Доживем до понедельника»: Рецензия Киноафиши

Тихая революция

«Доживем до понедельника» можно считать своеобразной творческой серединой биографий тех, кто работал над фильмом - это Ростоцкий уже после безумно популярной «Дело было в Пенькове», но еще до «Белого Бима» и «Зорь». Это Тихонов, только-только снявшийся у Бондарчука, но которому еще лишь предстоят роли Штирлица и Николая Стрельцова. Кроме того, картина стала второй после не слишком известного дебюта для Ирины Печерниковой и первой у другой будущей звезды - Ольги Остроумовой. Все это заставляет отнестись к истории с большим вниманием.

Кадр из фильма «Доживем до понедельника»

Если соотносить ленту с жанровыми кино и литературой, то ее совершенно точно можно определить как янг-эдалт - разве что в советское время такого термина просто не было. Однако сами фильмы были: с этим в отечественном искусстве десятилетия назад дела обстояли гораздо лучше.

Учитель истории Илья Семенович Мельников не похож на своих коллег: строг, требователен и… очень хорошо знаком с сомнениями и мучениями - причем касается это и личной жизни, и преподавания, и философских вопросов. Казалось бы, достаточно типичный портрет интеллигента. Тем не менее, авторы не замыкают Мельникова на одной рефлексии и дают ему нечто важное. Привыкший размышлять сам, он, по выражению своего бывшего ученика, а ныне успешного кадровика, «распыляет себя в средней школе». Герой Тихонова пытается научить думать ребят - притом, что думать самостоятельно способны немногие: уж слишком тяжелое и неблагодарное дело.

Кадр из фильма «Доживем до понедельника»

Педагог английского языка (и бывшая ученица Мельникова) Наталья Сергеевна во многом его напоминает - только привычка думать здесь помножена на молодость и недостаток опыта. Их связывают сложные отношения, но даны они не только для оживления образа интеллигента. Это вполне самостоятельная линия любви, которой не суждено состояться - кстати, во многом именно потому, что героям свойственно размышлять и сомневаться.

Есть здесь и третья сторона - то, что этим попыткам научить думать противостоит, получившее свое воплощение в персонаже Нины Меньшиковой Светлане Михайловне. О, как это напоминает «Общество мертвых поэтов»! - вправе воскликнуть многие. Действительно, напоминает, и сходство неслучайное: все-таки битва за умы и сердца молодого поколения - тема привлекательная и вечная. И в нашем случае поле битвы - советская школа, где есть четко раз и навсегда установленные порядки: что делать и как думать. Чего стоит, к примеру, грустная и страшная, если подумать, фраза Мельникова в одном из эпизодов (в разговоре о недавнем сочинении) – «Не переживайте, все напишут, как полагается».

Кадр из фильма «Доживем до понедельника»

Но вот уроки истории потихоньку приносят плоды: мальчишеская рука выводит в тетрадке: «Счастье - это когда тебя понимают», девушка напишет в сочинении о том, что счастье - в семье и материнстве, и одноклассники встанут на ее защиту. Разумеется, добропорядочные педагоги шокированы. Но ребята впервые понимают, что на самом деле у них есть выбор, и, пожалуй, каждый открывает в этом свою личную обетованную землю.

Однако, как ни парадоксально, никаких нападок на советскую мораль здесь нет - эта тихая революция могла бы произойти в любом условном месте и ничуть не потерять своей ценности.

Александра Подольникова