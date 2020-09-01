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Скоро в прокате "Астрал. Проклятие ведьм"
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Ирина Печерникова
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Ирина Печерникова
Ирина Печерникова
Дата рождения
2 сентября 1945
Возраст
74 года
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
1 сентября 2020
Карьера
Актриса
Место рождения
Грозный, СССР
Популярные фильмы
Доживем до понедельника
(1968)
7.882353
Земля Эльзы
(2019)
7.642857
Сказ про то, как царь Петр арапа женил
(1976)
7.133333
Фильмография Ирина Печерникова
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Мюзикл
Год
Все
2019
1976
1973
1968
Все
4
Фильмы
4
Актриса
4
7.6
Земля Эльзы
драма
2019, Россия
7.1
Сказ про то, как царь Петр арапа женил
мелодрама, мюзикл
1976, СССР
Смотреть онлайн
6
Открытие
Opening
драма
1973, СССР
7.9
Доживем до понедельника
драма, мелодрама
1968, СССР
Билеты
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