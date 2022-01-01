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Дальвин Щербаков

Дальвин Щербаков
Дальвин Щербаков
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Дата рождения
26 августа 1938
Возраст
83 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Биография Дальвина Щербакова

Родился 26 августа 1938 года. Тайга, Кемеровская область, СССР.

Фильмография Дальвина Щербакова
Джокер
Джокер
семейный, комедия, исторический 2017, Россия
6.0
Доживем до понедельника
Доживем до понедельника
драма, мелодрама 1968, СССР
7.0
Татьянин день
Татьянин день
драма, исторический 1967, СССР
5.0
Первый троллейбус
Первый троллейбус
мелодрама 1963, СССР
7.0
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