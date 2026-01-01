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Фильмы
Ботнет
Ботнет
, 2017
Botnet
Россия / драма, криминал / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
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Факты
О фильме
В основе сюжета лежит реальная история, произошедшая с Кристиной Свечинской, известной как самая сексуальная девушка-хакер.
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Фильм рассказывает о масштабной мировой сети киберпреступников и о том, как туда попала, а главное, какую роль в преступлениях сыграла молодая русская студентка.
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Режиссер
Дэвид Каплан
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Россия
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2017
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
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голосов
Место в рейтинге
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