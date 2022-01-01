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Монолог Монолог
Киноафиша Фильмы Монолог Монолог, 1972: актеры и роли
Монолог 1972 / Россия
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Монолог, 1972: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Илья Авербах
В ролях
Михаил Глузский Михаил Глузский Маргарита Терехова Маргарита Терехова Марина Неелова Марина Неелова Станислав Любшин Станислав Любшин Евгения Ханаева Леонид Галлис Леонид Неведомский Валерий Матвеев Эрнст Романов Эрнст Романов
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