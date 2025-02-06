Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Психотерапевт по любви
5.5
Киноафиша Фильмы Психотерапевт по любви
5.5

Психотерапевт по любви

, 2025
Fatti vedere
Италия / комедия, мелодрама / 18+
Пойду 0
Не пойду 0
Постер фильма Психотерапевт по любви
5.5
Пойду 0
Не пойду 0

О фильме

Сандра, молодая выпускница факультета психологии, только что была принята на работу известным сайтом онлайн-психотерапии.Но когда она возвращается домой, чтобы рассказать обо всем Стефано, своему парню, с которым она счастливо прожила 10 лет, она застает его с чемоданами в руках: он бросает ее, ничего не объясняя. Сандра впадает в полный кризис, потому что требует ответа на вопрос, почему ее бросили.

В ролях

Матильда Джоли
Матильда Джоли
Sandra Scuteri
Азия Ардженто
Азия Ардженто
Benedetta Fabiani
Франческо Чентораме
Stefano
Пьерпаоло Споллон
Пьерпаоло Споллон
Marco
Luigi Cesolini
Francesco
Chiara Dell'Omodarme
Маурицио Ди Кармин
Flavio Domenici
Barbara Enrichi
Suor Gunilla
Miriam Previati
Anna Redi
Луиджи Педранзини
Луиджи Педранзини
Giorgio
Режиссер Tiziano Russo
Сценарист Roberto Proia, Giulio Carrieri
Композитор Alessandro Bencini, Мартина Катальфамо
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 6 февраля 2025
Дата выхода
6 февраля 2025 Италия
Сборы в мире $622 619
Производство Eagle Pictures
Другие названия
Fatti vedere, Get Help, 戀愛諮商中

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Самое грязное место в туалете — не ершик или ободок унитаза: эту вещь постоянно касаются открытой кожей
Люстра в гостиной – уже прошлый век: вот сразу 4 варианта освещения на замену – выглядит дороже и уютнее
Всегда кладу в стиралку влажную салфетку — и наслаждаюсь чистотой: двойная польза почти даром
Забытый фэнтези-сериал из 90-х люблю не меньше «Дома дракона»: интриг больше и рейтинг выше
Новинка Первого канала на полке 10 лет лежала – лучше б там и осталась: «шедевр» с Быстровым выключил на 2-й серии, и уже не включу
Спрашивать возраст у дамы неприлично, но в этом тесте можно: угадайте, сколько лет было актрисам 7 фильмов СССР
Летний кино-тест для выросших в СССР: вспомните по кадру 6 фильмов про каникулы
Пересмотрела «Метод» и удивилась – как я раньше не замечала смешной ляп: спорим, вы тоже его «проворонили»?
Леночку Крылову из «Карнавальной ночи» все узнают, а вот вам еще 5 платьев в горошек: вспомните, из какого фильма каждое (тест)
Сразу 2 свежих дорамы от Netflix обогнали «Игру в кальмара»: «захватывает с первой серии» и «смотрится на одном дыхании»
Включаю 3 детективных фильма из России, когда нет времени на сериалы: всего пару часов, а эмоций на неделю вперед
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше