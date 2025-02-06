Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Сандра, молодая выпускница факультета психологии, только что была принята на работу известным сайтом онлайн-психотерапии.Но когда она возвращается домой, чтобы рассказать обо всем Стефано, своему парню, с которым она счастливо прожила 10 лет, она застает его с чемоданами в руках: он бросает ее, ничего не объясняя. Сандра впадает в полный кризис, потому что требует ответа на вопрос, почему ее бросили.
|6 февраля 2025
|Италия